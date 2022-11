DIPLOMATIE: L'AMBASSADEUR DE CHINE AU CAMEROUN PASSE EN REVUE LE 20 ÈME CONGRÈS DU PARTI COMMUNISTE :: CAMEROON

Le Briefing du 20 ème congrès du parti communiste chinois (PCC), tenu en octobre 2022 à Pékin avec pour fait marquant l'élection de Xi JINPING au poste de secrétaire général était au centre d'une conférence de presse présidé le Mercredi 09 novembre 2022 par son Excellence Wang YINGWU, Ambassadeur de Chine au Cameroun.

Lors de son allocution face à la presse, le diplomate Chinois n'a pas manqué de rappeler le contexte qui a prévalu le déroulement du congrès . "le 20 ème congrès du PCC au cours duquel le camarade Xi JINPING a été élu secrétaire général, s'est tenu dans un cadre où notre parti et notre peuple s'engagent dans la nouvelle marche de l'édification intégrale du pays socialiste, moderne et s'achemine vers la pérennisation de l'objectif du deuxième centenaire du PCC" a t-il précisé.

Dans la même veine L' ambassadeur Chinois au Cameroun, a salué les missions majeures réalisées par l'État, grâce à la forte implication du parti communiste chinois. "Autour de la dernière décennie, nous avons connu trois événements importants pour le peuple et le parti. Le premier c'est le centenaire du parti communiste chinois fondé en 1921, le deuxième c'est l'entrée du socialisme à la chinoise dans la nouvelle ère et le dernier l'accomplissement de la tâche historique qui a consisté à éradiquer la pauvreté et le parachèvement de l'édification intégrale de la société moderne chinoise"

Nonobstant les conséquences néfastes de la crise Russo-Ukrainienne, des tensions diplomatiques entre la Chine et d'autres puissances étrangères et aussi les retombées de la pandémie du Covid-19, le représentant du Chef d'État Chinois au Cameroun s'est félicité des performances économiques enregistrées par l'Empire du milieu. "Depuis 10 ans, l'économie chinoise a connu une croissance historique. Le produit intérieur brut(PIB) est passé de 54 000 milliards de yuan à 114 000 milliards de yuan, représentant 18,5% de l'économie mondiale, soit une hausse de 7,2%, ce qui a permis à la Chine de soutenir sa posture de deuxième puissance économique au monde. En outre, Le PIB par habitant est passé de 39800 yuan à 81000 yuan. S'agissant de l'espérance de vie, elle a atteint 68,2 ans. Plus encore le volume total de la production des céréales, la valeur ajoutée réalisée par l'industrie manufacturière et le volume du flux des devises, se sont placés tous les 3 à la troisième place du monde". s'est-il réjoui.

Il est important de préciser que, dans un environnement marqué par une meilleure coopération Sino-Camerounaise, Son Excellence Wang YINGWU a profité de ce briefing du 20 ème congrès du parti communiste chinois, pour la saluer la relation bilatérale qui lie Pékin et Yaoundé depuis des décennies.