CAMEROUN :: Régions du centre et du Sud : Cinq jours dans le noir ! :: CAMEROON

C’est dans un communiqué radio-presse que Le Ministre de l’Eau et de l’Energie Gaston ELOUNDOU ESSOMBA a fait cette annonce aux populations et aux opérateurs économiques des Régions du Centre et du Sud.

Le membre du gouvernement indique que la fourniture en énergie électrique connaîtra des perturbations du 12 au 16 novembre 2022.

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale relative à l’accroissement de l’offre de production d’électricité, d’importants travaux de raccordement de la centrale hydroélectrique de Memve’ele au Réseau Interconnecté Sud (RIS), seront effectués au poste électrique de Nkolkoumou pendant la période suscitée.

La réalisation en toute sécurité de ces travaux, dont l’objectif à terme est d’améliorer et de renforcer la sécurité d’approvisionnement en énergie électrique dans le Réseau Interconnecté Sud, nécessitera le retrait de certains ouvrages majeurs de transport de l’électricité.

Ce qui impliquera un rationnement en énergie électrique dans les Régions du Centre et du Sud.Pour atténuer l’impact desdits travaux, le Gouvernement dit avoir instruit les opérateurs SONATREL et ENEO, de prendre toutes les dispositions afin que les ménages ne subissent pas des délestages prolongés au cours de cette période informe le ministre de l’eau et de l’énergie Aussi, des programmes de rationnement rotatifs seront communiqués, au fur et à mesure, par la société ENEO.

Le Ministre de l’Eau et de l’Energie exhorte l’ensemble des populations et des opérateurs économiques, à la patience et à la bonne compréhension face à ces désagréments qui somme toute, visent la mise en service complète et définitive de la Centrale Hydroélectrique de Memve’ele avant la fin du mois de novembre 2022 tempère le membre du Gouvernement.

Une situation que dénonce fermement, la fondation Camerounaise des consommateurs. Pour elle, il est inadmissible que des opérateurs économiques, des populations soient ainsi traitées, le manque à gagner étant énorme pour cette période.”Pendant ce temps, Eneo Cameroon fait des gros bénéfices et achète chaque semaine des véhicules neufs auprès des concessionnaires automobiles” écrit la fondation Camerounaise des consommateurs, indiquant que trop c’est trop !

Depuis l’annonce de ces délestages pour cinq jours, les populations manifestent leur mécontentement, mais du côté du gouvernement c’est le silence total.