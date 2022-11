Le petit manuel du Camerounais infidèle :: CAMEROON

En tant qu’un homme infidèle, il m’arrive régulièrement de flirter avec plusieurs Camerounaises au même moment. Et puisque c’est aussi votre cas, voici un petit manuel qui vous aidera à vous faire passer pour un conjoint qui n’est pas du tout un coureur de jupons…

Règle N°1 : on se voit quand c’est moi qui décide !

La première leçon quand on est un homme infidèle, c’est que c’est toi qui dois toujours tout décider ! Et principalement pour les jours et les lieux de votre rencontre. Parce que si tu es le genre de type qui succombe facilement à toutes les sollicitations de tes femmes du dehors, tu vas très-très vite te faire attraper par ta femme de la maison.

Donc la première règle hein, c’est de ne jamais dire « Oui » systématiquement à toutes les invitations. Il faut toujours montrer à tes petites amies du dehors que tu n’es pas un garçon facile à rencontrer comme elles se l’imaginent. Il faut toujours choisir toi-même le lieu du votre rencard, ainsi que le budget que tu vas y dépenser. Il faut d’ailleurs lui imposer les heures et la durée de votre rencontre, ainsi que le moment de votre départ (si vous avez convenu que vous allez continuer votre soirée dans une chambrette d’auberge).

Règle N°2 : ma maison n’est pas un jardin public

C’est dans la continuité de la règle N°1. Puisque si c’est toi qui décides de quand est-ce que vous allez vous voir, eh bien c’est aussi logique que c’est toi qui décides de quand est-ce que ces donzelles-là pourront passer chez toi (pas toutes en même temps hein) pour une petite visite de courtoisie […]

Puisque le premier principe d’un homme infidèle, c’est de ne pas transformer son bungalow en un jardin public. Vous me suivez ? C’est très-très-très important ! Parce que si vous êtes le genre de type qui donne les clés de son appartement à chacune de ses conquêtes, vous serez très mal barré ! Car soit vous allez devoir changer de serrure, soit vous serez tout simplement obligé de déménager !

Règle N°3 : voici comment utiliser votre téléphone

Le téléphone est un outil très stratégique pour un mari qui veut demeurer un homme infidèle. Car même si les bonnes vieilles techniques comme le changement de prénoms dans le répertoire sont déjà connues, il existe également bien d’autres astuces.

Primo, ne pas décrocher tous tes appels ! Deusio, quand tu as des doutes sur l’objectif d’un appel entrant, tu lui réponds par SMS et tu lui demandes de te recontacter également par SMS. Tercio, le téléphone est un objet privé ! C’est-à-dire que même si je suis sous la douche pendant une trentaine de minutes et que mon téléphone carillonne sans discontinuer, je dois ordonner à la fille qui est là de ne surtout pas le décrocher. Ni même de consulter mes messageries personnelles (est-ce qu’elle doit savoir ce que je cause avec ma mère par exemple ?). Ni de se balader dans ma galerie photos, car il y a souvent des nymphomanes délurées qui m’envoient les images de leur poitrine ndjansangtérisée et de leur popotin noirâtre. Et si jamais je décroche un appel d’une ndjomba pendant que je suis couché sur le matelas avec ma dulcinée, eh bien je vais me rendre à la cuisine comme si j’étais en train de chercher une bûchette d’allumette et pourtant elle sait parfaitement que je ne suis pas un fumeur de cigarettes…

Règle N°4 : être romantique et sincère

Ce n’est pas parce que tu es un homme infidèle que tu ne dois pas être un homme sincère ! Puisque moi par exemple, je dis toujours la vérité. Je regarde la fille qui est en face de moi et j’observe ce qui me plaît réellement sur son physique et sur son attitude, puis je le lui dis. Je fais l’effort de ne pas ressembler à un menteur. Je fais l’effort de ne pas lui donner de faux espoirs. Je fais l’effort de la revaloriser, de lui donner de la confiance et d’essayer de faire ressortir tous ses potentiels dissimulés. Parce que vrai-vrai hein, l’infidélité ce n’est pas le désamour. L’infidélité ça veut simplement dire que plusieurs personnes te plaisent durant la même période. Et que toutes ces personnes-là te plaisent différemment. Parce que parfois tu peux aimer ta fiancée parce qu’elle est de teint noir, mais cela ne doit pas t’empêcher d’apprécier une autre femme du dehors parce qu’elle est plutôt une nguénguérou !

Bref, il faut être sincère. Il faut être romantique avec toutes les femmes que vous appréciez singulièrement. Il faut être gentil. Car contrairement à ce qu’on raconte, les hommes infidèles sont certainement les amants les plus attentionnés et les plus attendrissants qui existent ici au Cameroun…

Le petit manuel des Camerounais qui sont infidèles

Donc en tant qu’un homme infidèle hein, il m’arrive régulièrement de flirter avec plusieurs cameruineuses au même moment. Et puisque c’est aussi le cas de Pierre La Paix Ndamè, voici un petit manuel qui l’aidera à se faire passer pour un conjoint qui n’est pas du tout un coureur de mini-jupes…

Règle N°5 ! Il faut investir raisonnablement et ne pas dépenser beaucoup d’argent sur toutes ces femmes, sinon tu n’auras même plus assez de moyens pour pouvoir t’occuper convenablement de celle qui est ta titulaire.

Règle N°6 ! Il faut toujours utiliser un préservatif en bonne et due forme ; ça te permettra d’éviter les grossesses non programmées, mais également –et surtout– les maladies qui sont non désirées.

Règle N°7 ! Il ne faudra jamais, mais alors au grand jamais, te séparer en mauvais termes avec l’une de tes partenaires.

Parce que même si aujourd’hui tu sembles vraiment t’épanouir avec ta soi-disant bien-aimée, tu ne sais pas si elle possède également un petit manuel de la Camerounaise infidèle. Tu ne sais pas pourquoi elle protège toujours son téléphone avec des mots de passe très compliqués et des schémas qui sont bizarres. Tu ne sais pas pourquoi elle rentre souvent très tardivement de ses sorties, et ensuite elle te raconte qu’elle revient de la réunion familiale. Tu te doutes sans doute qu’elle est certainement très courtisée lorsque tu n’es pas à côté d’elle, mais tu ignores grossièrement les faveurs qu’elle accorde individuellement à chacun de tous ces dragueurs.

D’ailleurs je vais te dire, bientôt je vais écrire le petit manuel du Camerounais qui ne souhaiterait surtout pas attraper un accident vasculaire cérébral…