Tout le gratin politique à Edéa sait que le Ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, a toujours voulu se positionner comme le patron politique en Sanaga-Maritime en raison de ses ambitions démesurées. Mais il est toujours mis à l’étroit à cause de son immaturité politique. C’est certainement pour cette raison qu’il n’a jamais été désigné membre du comité central du RDPC.

Le Ministre Ngalle Bibehe se met lui-même en scène à la Une des journaux qu’il finance. Ceux qui ont pris part à la cérémonie commémorative du 40e anniversaire à la Maison du Parti ont vu plusieurs personnalités politiques à l’estrade au rang desquelles la Vice-présidente du Sénat Géneviève Tjoues, le capitaine d’industrie Alphonse Joseph Bibehe, le Maire de la Ville Emmanuel Nlend, le Directeur de l’IUT Pr Jacques Etame ou le Secrétaire Général du Ministère du MINESEC, Fabien Nkot.

Mais les journaux du Ministre Ngalle Bibehe ont publié de fausses photos où aucune des personnalités citées supra n’est vue, si ce n’est le Ministre lui-même et lui seul. Selon les journaux du Ministre, le succès du meeting commémoratif du 40e anniversaire est à mettre à son actif alors qu’il n’a même pas donné sa contribution à Joseph Ikong, chargé de mission à la délégation permanente du comité central en Sanaga-Maritime.

Le chef de la Délégation permanente du comité central en Sanaga-Maritime est Louis Yinda. Etant empêché, il a donné pouvoir au Patriarche Alphonse Joseph Bibehe. Ce dernier a travaillé en étroite collaboration avec Bernard Missinga et Jean Alex Mbei Nje, respectivement présidents des Sections Sanaga-Maritime Centre 1 et 2.

Les permanences du Parti à Edéa 1 et 2 étaient pleines à craquer. Le succès du 40e anniversaire du Président Paul Biya est donc à mettre à leur actif et non à celui du Ministre Ngalle Bibehe qui s’illustre davantage dans les intrigues et les bassesses indignes d’un membre du Gouvernement.

Quelques jours avant la cérémonie du 40e anniversaire de l’accession de Paul Biya à la Magistrature Suprême le Ministre Ngalle Bibehe a essayé de manipuler les deux présidents des Sections Bernard Missinga et Jean Mbei Nje. Il s’est présenté comme étant le Chef de la Délégation permanente du comité central en lieu et place de Louis Yinda. Le Ministre a sollicité leur soutien politique pour qu’il organise un gigantesque meeting à sa gloire à Edéa. Ngalle Bibehe leur a in fine dit qu’il a reçu l’aval du Secrétaire Général du Comité Central du RDPC, Jean Nkuete.

Bernard Missinga et Jean Mbei Nje ont refusé. Le Ministre a appelé le Préfet au secours mais jusque là, il n’a pas pu convaincre les deux hommes politiques. C’est donc un putsch manqué du Ministre qui prouve aux yeux du monde qu’il n’a aucune maîtrise de la base.

Bernard Missinga et Jean Alex Mbei Nje ont préféré respecter la hiérarchie du parti ; en l’occurrence le Patriarche Alphonse Joseph Bibehe, membre de la Délégation permanente. C’est lui qui a parlé au nom de Louis Yinda empêché non sans rassurer ces militants qui croient en lui à cause de générosité proverbiale à leur égard.