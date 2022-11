BELGIQUE :: Participez à la collecte de fonds pour ces enfants orphelins après l'accident dramatique sur la E40 :: BELGIUM

L’agent de sécurité de l’aéroport de Bruxelles, Jo Vanrutten, en collaboration avec ses collègues, organise une collecte de fonds pour les deux jeunes enfants d’une famille camerounaise impliqués dans un accident de la circulation dramatique sur l’E40 à Evere lundi. « Nous le devons à Pélé, notre collègue joyeux et cool. » Après la mort du père plus tôt, la mère est également décédée. L'action est coordonnée par Matthieu HOTTENTOT.

Communiqué officiel

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue Leri Marcelin Lea Pohe Pele, 48 ans, père de 3 enfants, impliqué dans l’accident sur l’autoroute E40 le 7 novembre et décédé des suites de cet accident.

Dans cet accident, comme certains d’entre vous l’ont peut-être déjà lu dans les médias, Pelé et son enfant de 4 mois ont succombé à leurs blessures et sa femme a été déclarée en état de mort cérébrale. Leri et sa femme laissent derrière eux 2 jeunes enfants.

Pour soutenir la famille et les enfants, nous aimerions prendre en charge le coût des funérailles et pouvoir aider ses enfants par la suite. Nous espérons pouvoir faire la différence en cette période de deuil et soulager au moins un peu la famille restée au pays.

Emotion et solidarité

L'action des collègues de travail du défunt Marcellin connait un franc succès. Ils espèrent récolter 15 000 euros. Ils ont réalisé plus de 50% de leur objectif en moins de 24 heures. Vous aussi, vous pouvez faire parler votre générosité face à ce drame qui a coûté la vie à trois membres d'une même famille.

Il suffit de cliquer sur ce lien, aller ensuite sur "Nu Doneren" et suivre le processus.:Cliquez ici [...]

