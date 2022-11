CAMEROUN :: Lions indomptables : Une liste... plusieurs faits marquants :: CAMEROON

Des buts à l’attaque, en passant par la défense et le milieu de terrain, les 26 joueurs retenus par Rigobert Song pour défendre les couleurs camerounaises à la prochaine Coupe du monde trouvent à redire dans chacun des quatre compartiments.

Comme certains de ses confrères entraîneurs, Rigobert Song n’a pas attendu la dernière minute pour dévoiler sa liste des 26 pour la prochain Coupe du monde. Le manager sélectionneur des Lions indomptables a profité du match d’adieu de mercredi dernier, pour révéler l’identité des hommes qui défendront le Cameroun à la prochaine Coupe du monde de football au Qatar, prenant ainsi presque toute la presse sportive et les fans des quintuples champions d’Afrique de court. Une liste composée de trois gardiens de but, sept défenseurs, six milieux de terrain et 10 attaquants qui déchaîne les passions depuis son officialisation.

Comme on pouvait s’y attendre, les 26 choix de Rigobert Song pour la grand’messe du football mondial trouvent en effet à redire dans tous les compartiments. D’emblée, il faut dire que sur les 26 joueurs conviés à cette expédition, seules trois ont déjà disputé une phase finale de Coupe du monde. Il s’agit du défenseur central Nicolas Nkoulou et des attaquants Éric Maxim Choupo-Moting et Vincent Aboubakar. Les 23 autres découvrent la Coupe du monde au Qatar.

Malgré ses profils prometteurs avec notamment le retour confirmé en sélection de Nicolas Nkoulou et la montée en puissance du jeune Christopher Wooh, la défense de Rigobert est certes irréversible mais, donne lieu à plusieurs commentaires. Le premier fait marquant est la présence de trois axiaux seulement sur les six défenseurs convoqués. Assez inquiétant lorsqu’on regarde le poids de l’âge de Nicolas Nkoulou sa forme actuelle ainsi que celle de son coéquipier Jean Charles Castelletto.

Le second est l’absence surprise de Michael Ngadeu. Pourtant pour justifier l’absence du défenseur de la Gantoise lors du dernier regroupement des Lions indomptables, Rigobert Song expliquait que « Michael Ngadeu Ngadjui et Zambo Anguissa sont des leaders de l’équipe national…On n’a pas besoin de les voir ». L’homme de la théorie du danger aura donc effectué un rétropédalage. Lequel suscite une vaque de protestations depuis la publication de la liste mercredi dernier.

A cet effet, une pétition est lancée depuis hier pour que le champion d’Afrique 2017, passeur décisif du but qui envoie le Cameroun au Qatar en mars dernier, puisse intégrer les rangs des Lions indomptables. Pour le reste au poste, pas grande surprise, sinon la présence d’Olivier Mbaizo dont le style de jeu n’a toujours pas séduit en équipe nationale et qui évoluera aux côtés de Faï Collins, Enzo Ebosse et Nouhou Tolo eux aussi à leur première Coupe du monde mais, désormais considérés comme les cadres de l’équipe fanion nationale.

Le milieu de terrain et l’attaque aussi n’est pas en reste. A côté des confirmés aux postes comme André Franck Zambo Anguissa, Choupo-Moting, Bryan Mbeumo, Toko Ekambi, Jean Pierre Nsame, Vincent Aboubakar au niveau respectable pour certains et moyen pour d’autres, Rigobert Song a décidé de s’entourer aussi de certains profils peu appréciables.

C’est le cas de Christian Bassogog dont le nom sur cette liste finale a surpris plus d’un. Absent de la tanière depuis plusieurs mois, le médaillé de bronze à la dernière Can sera de l’expédition qatarie. Une expédition qui verra également la participation de deux joueurs issus du championnat local à savoir Souaibou Marou de Coton sport et Jérôme Ngom de la Colombe du Sud. Si la place du premier, ballon d’or camerounais 2022, semblait assurée, celle du second sonne comme une surprise du chef Song. Il faut peut-être croire qu’il a séduit le staff technique lors du dernier stage des locaux à Yaoundé, non sans évoquer sa prestation remarquable lors du match amical Cameroun # Jamaïque de mercredi dernier.

Tout compte fait, au regard des effectifs à chaque postes, il est clair que la sélection camerounaise sera plus offensive à cette Coupe du monde que lors des précédentes éditions auxquelles elle a participées. Un message fort que le staff technique des Lions envoie à leurs adversaires de groupes que sont la Suisse, la Serbie et le Brésil.