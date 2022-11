CAMEROUN :: Un sexagénaire meurt devant le domicile de son fils à Douala :: CAMEROON

Laissé sur la véranda alors qu’il était malade, Jérôme T, 64 ans, a rendu l’âme dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022 en l’absence de son fils.

Les faits sont rapportés par nos confrères de Cameroon Tribune. Jean-Jules T., cadre chez un concessionnaire automobile à Douala, a pris des dispositions pour que son père, malade au village, soit ramené le 7 novembre dernier à Douala. Après une occasion manquée la veille papa Jérôme trouve finalement une voiture pour Douala le 6 novembre dernier. Il est récupéré par un petit-fils (neveu de Jean-Jules) au lieu-dit Carrefour cité PK 8 et conduit au domicile de son fils à Bonamoussadi. En tout cas jusqu’à la véranda, où l’accompagnateur le laisse après avoir frappé à la porte.

Jean Jules qui l’attendait la veille, a entre-temps été mis en mission. Il cherche à joindre son géniteur au téléphone en raison de cet imprévu, sans succès. Il va donc laisser les consignes et de l’argent à son épouse Marie-Jocelyne, pour l’achat des médicaments mentionnés sur une ordonnance. Le sexagénaire est arrivé, et installé à la véranda où un repas lui est servi. Dans la maison, se trouvent sa belle-fille et d’autres neveux de son fils. L’un d’eux explique que la maîtresse de maison, a interdit qu’on fasse entrer son beau-père. « Il va attendre son fils », lance-t-elle. Face à la situation, les enfants essaient de joindre leur oncle… en vain.

Plus grave, aucun des remèdes prescrits n’est finalement acheté. Jérôme T va s’allonger sur un canapé sur la véranda. Dans la nuit, il a dû être pris d’un malaise. Le neveu témoigne qu’on l’a entendu frapper à la porte, mais l’interdiction de Marie-Jocelyne est ferme. Le 6 novembre vers 9 h, la maisonnée s’éveille. Un des neveux ouvre la porte et découvre son grand-père allongé dans la cour, en direction du portail. Le vieil homme respire encore mais son souffle est rauque. Il expire dans la foulée. Cette fois, la tentative de joindre Jean-Jules est fructueuse. « Grand-père est mort ».

L’homme a rencontré un temps considérable à digérer cette information. Il demande ce qui s’est passé. Puis il appelle son épouse et lui demande de quitter le domicile en y laissant ses deux enfants avant son retour, si elle ne veut pas qu’il commette un meurtre. Ce qu’elle fait. Plus tard, l’autopsie montrera que papa Jérôme est mort de suite d’une hernie étranglée. Son corps a été déposé à la morgue de l’hôpital de district de Deïdo. On reste sans nouvelles de Marie-Jocelyne, qui n’a pas regagné sa concession familiale à PK 10.