CAMEROUN :: Corporate Awards : La 8è édition dans les starting-blocks :: CAMEROON

Le comité d’organisation de cette cérémonie de récompense constitué du top management de Fab afriq était face à la presse mardi 8 novembre 2022. Et de huit pour les corporate Awards version Fab Afriq.

Cette année comme Depuis quelques années déjà ,FabAfriq Media Group va récompenser les entreprises qui se démarquent dans divers aspect.

Pour cette édition , c’est le Krystal Palace hôtel de Douala qui abritera la cérémonie de remise des différentes récompenses des entreprises dans plus de 08 catégories.

Il faut noter que cette cérémonie de récompense est organisée dans les 04 pays d’Afrique que sont le Sénégal, le Ghana, la Côte d’Ivoire.

Les Corporate Awards tel que penses par ses initiateurs sont un programme panafricain de gestion des ressources humaines conçu pour récompenser les entreprises qui mettent en œuvre des politiques de ressources humaines performantes au sein de leur organisation. Ce programme se concentre à la fois sur la recherche interne et le vote en ligne pour déterminer les meilleures pratiques managériales.

L’initiative vise à célébrer ces entreprises et à relever la barre des performances en créant une concurrence saine qui place les entreprises sur le même piédestal que d’autres organisations internationales dans le monde. Effectivement, les objectifs sont clairs. Ces Corporate Awards ont pour but de Reconnaître et récompenser les entreprises qui responsabilisent leur personnel et font une différence dans la société, Célébrer les entreprises qui encouragent le changement, l’innovation, créent des modèles et offrent une plateforme permettant aux gens d’exceller et de créer une référence et fixer des normes.

Face aux hommes et femmes de médias , Adeline Sede Kamga,PDG, FabAfriq Media Group structure qui organise ces Awards a déclaré que c’est une occasion à saisir pour les autres entreprises d’ailleurs car le but est aussi de les mettre dans une plateforme où ils pourront apprendre les uns des autres : a t-elle déclarée.l’intention c’est de mettre ensemble les compagnies des pays différents pour que chacune d’elles puisse savoir ce qui se passe dans d’autres pays »

A celà, Eric Moffo, Chef de Projet des Corporate Awards, FabAfriq Media Group a ajouté que le processus de sélection est assez long ce qui fait qu’il n’y a que les meilleures entreprises qui pourront être récompensées. Concernant les catégories, il y’en aura 8 dont une de plus que l’année dernière pour la 7e édition. Aussi, le public n’aura accès qu’à quelques catégories externalisées comme celle du « meilleur Service client… »Le reste sera évalué par le jury et en fonction des données reçues lors des différents questionnaires administrés aux différents personnels des entreprises en compétition. Dans les catégories, on peut également compter égalité du genre, le bien être au travail, RSE, etc.