CAMEROUN :: Mosogo: Le Groupe Sabc étanche la soif de la population :: CAMEROON

L'entreprise brassicole y a inauguré et rétrocédé un forage d'eau potable d'une profondeur de 50,6 mètre.

Le Groupe Sabc étanche la soif des populations de la commune de Mosogo, dans le département du Mayo-Tsanaga, région de l'Extrême-Nord. L'entreprise brassicole y a inauguré et rétrocédé un forage d'eau potable. La cérémonie y relative s'est déroulée en présence des autorités administratives, religieuses et sécuritaire de cette partie du partie du pays, auquel s'ajoutait la haute hiérarchie du groupe Sabc.

Le forage d'eau potable dont il est question est installé à proximité de la base de la quatrième région militaire inter armée (Rmia), pour des raisons de sécurité. Il va alimenter une population estimée à 15.000 personnes et comprend quatre points de distribution, devant approvisionner l’école publique groupe 1, 2, 3 et le CES de la localité, le camp militaire, le camp des déplacés internes ainsi que les zones à forte concentration des populations non pourvues en eau potable.

Avec une profondeur de captage de 50,6 m, l'ouvrage est équipé d’un bac de stockage de 5000 litres, d’une pompe immergée de 2,5 Cv alimentée de 12 panneaux solaires de 100 W chacun et de quatre points d’eau pour permettre l’approvisionnement en continu des populations. Pour les bénéficiaires, l'ouvrage est un espoir de vie. « A travers ce don, il faut le reconnaitre vous avez redonné la joie et l'espoir à une population bénéficiaire estimée à 20 000 aux rangs desquels les écoles publiques de Moskota 1 et 2, l'école maternelle et l'école bilingue de Moskota. Pour moi, donner de l'eau à quelqu'un c'est lui donner la vie. Ne dit-on souvent pas que : « L'eau c'est la vie», révèle le représentant du maire de la localité.

Les donateurs par contre, estiment qu'il s'agit d'une responsabilité. «En tant que première entreprise citoyenne au Cameroun, c’est notre responsabilité d’apporter des réponses concrètes aux attentes de bien-être des populations, parce que Le Groupe Sabc c'est vous», rappelle le directeur général du Groupe Sabc, Stéphane Descazeaud.