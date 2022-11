CAMEROUN :: Koica: Bientôt, la construction des Centres Régionaux des Urgences :: CAMEROON

C’est l'une des informations majeures issues des échanges entre le Ministre de la Santé Publique et une délégation de l’Agence Coréenne de Développement (KOICA).

Le Ministre de la Santé Publique a reçu en audience cet après midi du 09 novembre 2022, une forte délégation de l’Agence Coréenne pour le Développement (KOICA), conduite par M. GYUHONG LEE, Directeur Pays de KOICA. Au menu des échanges, la présentation du projet de construction d'un système de services médicaux d'urgence au Cameroun.

A la suite du projet de construction et d'équipement du Centre des Urgences de Yaoundé (Cury) inauguré le 18 août 2015, le taux de fréquentation a augmenté, quoique le matériel s'est suffisamment dégradé. Du coup, cette infrastructure nécessite une extension. A cette double préoccupation, l'Agence de coopération coréenne a promis de réhabiliter cette Formation Sanitaire. A cette promesse s'ajoute le renforcement du plateau technique assortit de nombreux dons en consommables, équipements médicaux, médicaments et même en ambulances. KOICA s'engage également à mettre à disposition plusieurs Assistants Techniques au Cury.

Par ailleurs, il est prévu la maintenance des équipements médicaux et biomédicaux coréens, la construction des Centres Régionaux des Urgences (CRU) et la construction des Hôpitaux des Districts en périphérie des villes de Yaoundé et Nkongsamba. Dans les dossiers de l'équipe de M. GYUHONG Lee, se retrouve en bonne place la construction d’une Polyclinique de Yaoundé à travers le projet Medeline ainsi que la construction d’un laboratoire de contrôle des médicaments à Douala. Au-delà du volet infrastructurel, les échanges qui ont duré une quarantaine de minutes entre les deux parties, ont permi d'explorer de nouvelles opportunités de financement pour préserver et densifier les acquis de cette coopération.

Prenant la parole, le Dr MANAOUDA Malachie a rappelé que le projet en discussion est un projet digne d’intérêt, qui va rendre service aux populations. Au nom du Gouvernement du Cameroun, il a remercié le Gouvernement de Corée pour la réalisation du premier Centre des Urgences de Yaoundé et a rassuré les experts coréens de l'accompagnement du Gouvernement du Cameroun pour cette deuxième phase de construction/extension du Cury. Néanmoins, le Minsante à relevé quelques préoccupations relatives au site de construction et à sa durée de réalisation. Pour lui, il serait loisible que le site retenu soit assez grand pour une meilleure visibilité. Pour ce qui est de la durée jugée longue, il a proposé que celle-ci soit ramenée à 02 ans et demi. Il a en outre rassuré la partie Coréenne que toutes les facilités relatives à la bonne marche du projet seront respectées dans les délais. A titre d’exemple dira t-il « après la signature des mémorandums d’entente, je suggère que la formation du personnel soit effective pour qu’à la fin des constructions, le personnel soit immédiatement opérationnel ».

A titre de rappel, KOICA à contribué au financement de la construction et de l’équipement de plusieurs Fosa dont le Cury, l’Hôpital de Référence de Garoua ainsi que la signature du Contrat de Service entre le MINSANTE et l’Entreprise SUCAM pour la mise en œuvre de la Couverture Santé Universelle (CSU), entre autres. En collaboration avec l’Agence Internationale de Coopération Coréenne (KOICA) ainsi que des particuliers, la Corée du Sud intervient au Cameroun à travers l’exécution des projets de coopération encadrés par des accords de financement ou encore des contrats de service.