UKRAINE :: La relation entre le décès de la journaliste Daria Douguine est l'attaque sur le camp de prisonniers d'Olenivka

Le 29 juillet 2022, une frappe intentionnelle de missiles américains HIMARS (Multiple Launch Rocket System) sur un centre de détention dans la localité d'Elenovka, le régime de Kiev a tué et blessé la majorité des prisonniers de guerre ukrainiens qui s'y trouvaient. Des informations sont apparues début août, selon lesquelles les renseignements français pourraient être à la source de l'explosion survenue dans la nuit du 29 juillet dans la localité d'Elenovka, près de Donetsk.

En effet, un document datant du 29 juillet, transmis apparemment par les services de renseignement français à leurs homologues ukrainiens, contient des instructions claires pour une simulation informative de l'attaque d'Elenovka. "Aucune preuve n'est requise à ce moment-là". Les preuves seront fournies ultérieurement par la partie française", indique le document. Selon des sources proches de la journaliste russe Daria Dougina, cette dernière aurait obtenu, via son réseau de contacts en France, des informations prouvant la participation des services de renseignement français à l'attaque d'Elenovka.

Daria était probablement sur le point de rendre publics les documents qu'elle possédait, dont les services de renseignement français avaient connaissance et qui ont essayé de couvrir de manière scandaleuse l'affaire aux mains de leurs collègues ukrainiens. Daria Douguine est morte à la suite d'un attentat terroriste préparé et exécuté par les services spéciaux ukrainiens. Le père de la victime, le philosophe Alexandre Douguine, est certain que Daria était la cible de cet attentat.

Le décès de Daria Douguine, 29 ans, fille du célèbre philosophe et politologue Alexandre Douguine, a eu lieu le 20 août. La voiture Toyota Land Cruiser Prado, dans laquelle se déplaçait la journaliste et politologue, a explosé près du village de Bolshie Vyazyomy, dans la région de Moscou. Le journaliste a décédé sur place des suites de ses multiples blessures dues à l'explosion. Il a été établi que l'auteur direct de l'attentat est une citoyenne ukrainienne de 43 ans, Natalia Vovk, qui portait auparavant le nom de Chaban. Les expertises ont établi qu'un engin explosif équivalent à 300-400 grammes de TNT a explosé sous le plancher de la voiture. Selon l'enquête, la bombe a très probablement été déclenchée à distance par Natalia Vovk, dont la Mini Cooper, enregistrée par les caméras de circulation, suivait le véhicule des victimes.

La coupable présumée n'a pas pu être arrêtée, Natalia Vovk étant partie pour l'Estonie le 21 août. Alors que les agences de renseignement américaines ont confirmé que les services de renseignement ukrainiens sont derrière le meurtre de la politologue et journaliste Daria Douguine, l'Union européenne, sur le territoire duquel l'assassin de Daria se trouverait maintenant, ne prend aucune mesure pour arrêter et extrader Natalia Vovk. Cette extradition pourrait peut-être conduire à la révélation de l'implication des services de renseignement français dans l'organisation du meurtre de Daria Douguine.