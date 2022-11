Lutte contre le cancer du sein : Mobilisation de BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CAMEROUN :: CAMEROON

C’est plutôt une action citoyenne de santé publique. Tout au long du mois d’octobre 2022, Bolloré Transport & Logistics Cameroun a pris part à l’initiative mondiale « Octobre Rose » pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

A l’occasion, La Mutuelle des cadres de Bolloré Transport & Logistics Cameroun et Socopao (Mucad) s’est à nouveau mobilisée pour sensibiliser les collaborateurs par l’information et le dialogue en insistant notamment sur l’importance primordiale du dépistage et en déployant des actions localement. Une action qui s’étale dans l’espace-temps et qui met en synergie avec le personnel médical. Pour Dr Vanina Wanko, médecin radiologue en service à l’hôpital Général de Douala « Cela fait pratiquement 3 ans que nous cheminons ensemble avec les collaboratrices du Groupe Bolloré et nous avons été marqués par leur dynamisme et leur forte mobilisation. Nous souhaitons vraiment qu'elles poursuivent leur travail de sensibilisation et restent attentives à leur état de santé pour se prémunir efficacement contre cette maladie »

De fait, Octobre Rose est un événement international annuel de sensibilisation à l’importance du dépistage du cancer du sein et qui vise à recueillir des fonds pour la recherche contre cette maladie, durant tout le mois d’octobre. Le cancer du sein, qui touche en moyenne une femme sur huit, est aujourd’hui le cancer le plus fréquent dans le monde. Un engagement qui a été reiteré par Serge Agnero, Directeur Région Golfe de Guinée de Bolloré Transport & Logistics « La santé de nos collaborateurs est une priorité absolue et nous veillons à la préserver à travers diverses actions notamment une grande campagne de sensibilisation sur l’importance du dépistage précoce des cancers du sein. L’objectif est de mobiliser, informer, convaincre et redonner de l’espoir »

L’année dernière au mois d’octobre, Bolloré Transport & Logistics Cameroun avait organisé « une campagne de sensibilisation par l’affichage, la distribution des rubans roses aux collaboratrices ». En 2022, les collaborateurs de Bolloré Transport & Logistics Cameroun ont souhaité réaffirmer leur engagement pour cette cause en menant différentes initiatives. Bolloré Transport & Logistics Cameroun a organisé en partenariat avec l’hôpital Général de Douala, une campagne de dépistage gratuite et volontaire du cancer du sein et une conférence débat à l’occasion d’Octobre rose pour l’année 2022

À propos de Bolloré Transport & Logistics Golfe de Guinée

Bolloré Transport & Logistics est un opérateur majeur du transport et de la logistique à l’international avec 6 000 collaborateurs, répartis dans 4 pays (Cameroun, Tchad, RCA et Guinée Équatoriale). Spécialiste du transport multimodal, l’entreprise exerce ses activités à travers quatre métiers : Bolloré Ports, Bolloré Logistics, et Bolloré Railways. Bolloré Transport & Logistics mène également des actions pour les populations en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement.

www.bollore-transport-logistics.com