CAMEROUN :: Bandjoun: An 40 du Renouveau:Albert Kouinché annonce la construction d’une maison du parti :: CAMEROON

Promoteur de la société Express Union Sa et député à l’Assemblée Nationale, il entend mobiliser toutes les couches sociales en vue de la réalisation de cette permanence destinées aux militants des trois arrondissements du département du Koung-Khi.

Une image inédite avant la clôture de la célébration de l’an 40 du Renouveau à la place des fêtes de Bandjoun. Albert Kouinché, président de la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) dans le Koung-Khi fait le tour de cet esplanade pour présenter à l’assistance de l’édifice R+1 qui sera construit dans les prochains jours pour servir de permanence au parti des flambeaux ardents. Sylvain Tuékam, chargé de mission du comité central du Rdpc et secrétaire particulier de Dr Madeleine Tchuinté, secrétaire à la Culture et à l’environnement du comité central du Rdpc et ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation (Minresi), indique qu’à travers une correspondance signée à la fin du mois d’octobre dernier et transmise à ce membre du gouvernement originaire du département du Koung-Khi, Jean Nkuété, le secrétaire général du comité central du Rdpc, félicite et encourage toutes les élites du Koung-Khi pour des nombreuses actions et réalisations à mettre à l’actif du parti de Paul Biya.

Au rang des réalisations magnifiées pour célébrer l’an 40 du Renouveau à Bandjoun, les différents orateurs (Miky Love Fotso Maptué épouse Tala, Albert Kouinché, Jean Claude Kamogne et autres) qui ont discouru à la place des fêtes de Bandjoun, où se trouvaient dans les tribunes le préfet du département du Koung-Khi, Jean Daniel Djoboïna, et le Roi des Bandjoun, le sénateur Dr Honoré Djomo, pour traiter de la construction de l’institut Universitaire des Technologies Fotso Victor de Bandjoun comme acquis à la mettre à l’actif du régime Biya. La création du département du Koung-Khi et l’implantation de divers services administratifs et judicaires à Bandjoun, en vue de rapprocher l’administration des administrés, rentre dans le registre des points forts de Paul Biya, en quarante années de règne. La mise sur pied des reformes législatives et constitutionnelles pour faciliter la libéralisation de la vie politique et de l’économie est citée comme œuvre de Paul Biya.

Apporter son soutien à l’encadrement des jeunes bacheliers

Homme d’affaires pétri dans le moule du Renouveau et dont l’esprit de créativité à travers la mise sur pied de la société de transferts d’argent Express Union Sa a favorisé la création de plusieurs emplois de 2002 à 2016(avant les batailles du Mobile Money), Albert Kouinché souligne que « c’est grâce à la paix maintenue et consolidée par le Président Paul Biya que le développement de l’économie se réalise. » C’est ainsi qu’il ne cesse de contribuer au chantier « des grandes réalisations » ou de « la force de l’espérance » en octroyant chaque année des bourses scolaires aux meilleurs bacheliers du Koung-Khi ou en apportant un soutien significatif aux doctorants originaires de ladite localité. La distribution des fientes de poule aux agriculteurs et cultivatrices du département du Koung-Khi constitue l’un des engagements forts des activités parlementaires de l’honorable Kouinché.

L’accompagnement des jeunes à la production et à la commercialisation des lapins traduit la démarche sociale de ce parlementaire qui brigue sans heurts son deuxième mandat et compte prêcher aux jeunes élites par exemple. Sur les pas d’Albert Kouinché, David Kengné premier adjoint au maire de Bandjoun, ne lésine sur aucun moyen pour apporter son soutien à l’encadrement des jeunes bacheliers de Famleng à Bandjoun. Présidente de l’organisation des jeunes du Rdpc et maire de la commune de Bandjoun, Miky Love Fotso Maptué pense que travailler pour la consolidation des acquis du Renouveau, c’est investir sur la jeunesse. Et la réhabilitation de stade football club de Bandjoun participe, selon elle, à cette démarche. Pour elle, la diversité et la vitalité des troupes du Rdpc à Bandjoun, témoigne de l’engagement des jeunes générations à suivre les pionniers du parti des flambeaux dans le département du Koung-Khi à l’instar de Victor Fotso et de André Sohaing, deux grands bâtisseurs et chantre du Renouveau, rappelés à dieu il y a quelques années.