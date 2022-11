CAMEROUN :: Lions indomptables au Qatar avec Bassogog et sans Ngadeu :: CAMEROON

Rigobert Sont a dévoilé ce mercredi 9 novembre la liste des 26 joueurs qui seront du voyage au Qatar , une liste avec des surprises tant chez les présents que chez les absents.

« Personne n’a sa place assurée[...] les places vont se vendre chers ». Ce sont ces mots du président de la fédération camerounaise de football Samuel Eto’o qui ont trotté certainement dans les têtes des joueurs potentiellement selectionnable pour le Qatar.

Le coach rigobert Song a eu la lourde tâche de dévoiler cette liste au sortir de la rencontre amicale (d’au revoir) entre le Cameroun et la Jamaïque à Yaoundé (1-1).

Une liste dans laquelle on peut noter l’absence remarquable de Michael Ngadeu. Une absence qui fait couler beaucoup d’encre et de salive quand on sait que le joueur de la gantoise avait un statut de cadre dans cette équipe. Hors mis Michael Ngadeu , des joueurs comme Ganago , Junior Onana ,Léandre Tawamba , Fabrice Ondoa , et même Patient Wassou n’ont pas vu leurs noms sur la liste de Rigobert Song.

On a eu droit à des « surprises » telles que Simon Ngapandouetnbu , 18 ans et zéro match joué cette saison avec son club l’Olympique de Marseille , Gérôme Ngom Bekeli de la Colombe du Dja et Christian Bassogog .

Si le sélectionneur n’a pas justifié ses choix devant les journalistes, on peut quand me dire sans risque de se tromper qu’il a fait des choix forts car on aura deux joueur de Mtn élite One (Souaibou et Ngom) dans cet effectif.

Espérons que ces lions indomptables vont atteindre les objectifs qui leurs seront fixés et feront flotter haut le drapeau tricolore.

La liste :

Onana, Espassy, Ngapandouetnbu Castelleto, Ebosse, Faï, Mbaizo, Tolo, Nkoulou, Wooh, Ntcham, Ondoa, Hongla, Kunde, Oum Gouet, Zambo Anguissa, Ngom, Ngamaleu, Bassogog, Mbeumo, Nkoudou, Nsame, Aboubakar, Toko Ekambi, Choupo-Moting, Souaibou.