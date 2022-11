CAMEROUN :: Rdpc Océan sud I: La section renouvelle son engagement au service du renouveau :: CAMEROON

Son patron politique, l’honorable Serge Benae, l’a réitéré le 6 novembre dernier tout en appelant les responsables d’organes de base placés sous son autorité à prendre leurs responsabilités.

La section Océan Sud I (Kribi I) manifeste sa gratitude à l’endroit du Président National du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (Rdpc), pour avoir fait d’elle la vitrine des grandes réalisations du renouveau national. Les faits les plus récents évoqués par les cadres de cette circonscription politique sont entre autre la construction et la mise en circulation de l’autoroute Kribi-Lolabe, la mise à l’eau du premier caisson de quai pour la construction de la phase II du port en eau profonde de Kribi et bien d’autres activités liées au développement local. Sur le plan purement politique, la femme originaire de l’arrondissement de Kribi 1er est mise en exergue. Le chef de l’exécutif communal de Kribi 1er, le 2e adjoint au maire de la ville de Kribi, le questeur du conseil régional du Sud, et le Directeur Général de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (Sdpc) en sont une parfaite illustration. Ce qui fait exulter la présidente de section de l’Organisation des femmes du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (Ojrdpc) Océan Sud I, Agathe Bouedjila, par ailleurs 3e adjoint au maire de la ville de Kribi. « Dans cette circonstance de fête, j’adresse à notre Président National Paul Biya les vœux d’un merveilleux anniversaire à la tête de l’Etat tout en le rassurant du soutien franc, indéfectible et constant des femmes de l’Ofrdpc de Kribi 1er » déclare-t-elle.

Un sentiment partagé par sa hiérarchie directe, le député de la nation Serge Benae. Ce leader d’opinion qui déplorait hier le faible taux d’employabilité des jeunes de sa circonscription politique dans les projets structurants et regrettait que l’Océan soit le parent pauvre et le cordonnier mal chaussé en matière de responsabilités dans les hautes sphères gouvernementales, reconnait aujourd’hui les efforts consentis par le chef de l’Etat et croit en une amélioration constante de l’offre sociopolitique et socioéconomique. « Au plan étatique il ya lieu de relever le redéploiement des ressources en vue d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale de développement de 2020 à 2030 liée au relèvement des taux d’employabilité dans nombres de projets structurants dont notre département en est la vitrine. Bien qu’il y ait toujours des cris de détresse de plusieurs jeunes qui laissent paraitre un souci d’absorbation du chaumage, il faut croire à l’amélioration du plein emploi lorsque nous atteindrons la vitesse de croisière de tous ces projets » espère Serge Benae déterminé de continuer de promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale qui avaient été mis en exergue par le président Paul Biya dès son investiture à la magistrature suprême le 6 novembre 1982. Pour le député de la nation, ces 40 ans de stabilité politique méritent une reconnaissance à l’endroit du père fondateur du renouveau. « Par conséquent ce 40è anniversaire doit constituer pour chaque militant et militante une invitation au renouvellement de son engagement à s’investir davantage dans l’accomplissement des idéaux de paix ». Son invite fait écho à la thématique de la célébration du jour, choisie par la hiérarchie du parti au flambeau ardent à savoir « renforçons davantage notre mobilisation derrière le président Paul Biya pour poursuivre ensemble l’œuvre de construction nationale dans l’unité de cœur, la paix et la stabilité, sous le prisme du renouveau national ».

Le thème du comité central du Rdpc trouve sa réalité à Kribi où le vécu quotidien présente une cohabitation pacifique entre les peuples et communautés aux origines diverses et aux sensibilités variées. Il est indéniable que la section Océan Sud I est un creuset de l’intégration nationale. Cependant, il existe des personnes aux esprits surchauffés qui trouvent du plaisir à édulcorer cette paix sociale. C’est pourquoi le président Serge Benae invite les uns et les autres à continuer à cultiver cet esprit de solidarité et d’accueil « … et ne laissons pas ces agitateurs du désordre ou autres brebis galeuses créer des situations de confusion qui mettraient en mal cette cohésion ».

Kribi 1er ne s’est pas seulement contenté de la célébration. Pour le député l’occasion était aussi de dresser une sorte de bilan près d’un an après la mise en place des nouveaux bureaux de section. Quand on sait que jusqu’à date, des séquelles des batailles antérieures sont encore visibles sur des personnes qui ruminent sans cesse leur échec. D’où Serge Benae appelle-t-il une fois de plus les patrons d’organe de base de sa section à une prise de responsabilités. « Aujourd’hui, ces batailles sont loin derrière nous. Il faudrait que ceux qui ont bénéficié de la confiance des militants, puissent exercer librement leurs responsabilités sans se laisser influencer par d’autres leaders qui n’ont pas de légitimités dans les bureaux de sections » déclare-t-il.