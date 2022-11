CAMEROUN :: Cinéma : Akono et le festival Ndah Nah jouent leur film :: CAMEROON

Après une semaine d’activités cinématographiques, la cérémonie de clôture de ce rendez-vous culturel s’est déroulée, le 2 novembre à l’esplanade de la Cathédrale de cette ville.

Festival Ndah Nah. Une première, aussi bien pour la ville d’Akono que pour l’organisation. La promotrice, Ghislaine Nathalie Monjap, explique : « le festival Ndah Nah est une plateforme qui s’ouvre aux femmes question de valoriser et promouvoir leurs talents et leurs passions du cinéma ». Nathalie Monjap déclare sans ambages que tout s'est bien déroulé, bien que des difficultés qui ne manquent pas dans de telles organisations, ont trouvé du répondant. « Nous avons fait ce qui était prévu ». Le programme prévoyait : Jeudi 03 une cérémonie d'ouverture au centre artistique du Collège Stoll ; Vendredi, une excursion dans les Grottes d’Akok Bekoe ; masters class en après-midi en actorat par l'actrice Glory Chando Mokake (prix de meilleure africaine aux écrans noirs 2021) ; le soir des projections ; Samedi a été réservé à la cérémonie de clôture.

Satisfaite de la première édition, elle déclare être déjà à pied d’œuvre pour le prochain rendez-vous. Ghislaine Nathalie Monjap veut avant tout rendre hommage à ceux qui l’ont aidée à réaliser son rêve. Il s’agit de la déléguée départementale du ministère des Arts et de la Culture du département de la Mefou-e-t Akono, Batchama Nèe Amahada Mathilde ; du Sous-préfet de l'arrondissement d'Akono, Biyele Lessouga Céline Epse Mbida Voundi ; Curé de la Cathédrale de Mvogo Ena I, l’Abbé Owona Atangana Thierry ; le président d’honneur David Pierre Fila, de la République du Congo, qui selon la promotrice a joué le rôle de cheville ouvrière.

Près de 15 films venus de la France, du Cameroun, de la Rdc, de la République centrafricaine, du Mali ont été sélectionnés à cet effet. Le jury international est composé de Lilian Granda (Equateur) ; Ombretta Macchi (Italie) ; et surtout Glory Chando Mokake (Cameroun), qui Joséphine Ndagnou et Murielle Blanche pour leur leadership féminin au 7e art.

Concernant les catégories des films en compétition, la promotrice informe avoir primé des meilleurs courts métrages réalisés par les élèves des établissements scolaires, notamment du Lycée bilingue d'Akono et le Collège bilingue Stoll. Non sans se réjouir de ce qu’une jeune réalisatrice ait réalisé un film capable de rivaliser avec d’autres films à l'international dans la catégorie jeune. « Nous avons eu cette jeune fille, élève au Collège bilingue Stoll, qui a écrit et réalisé un court métrage sur le thème du festival : cinéma comme outil de lutte contre les violences faites aux femmes qui peut aller en compétition internationale. C'est l’une de mes fiertés. Nous sommes là pour bâtir en orientant et en canalisant le talent des jeunes qui viennent vers nous.

Le côté original du festival est démontré. « Nous offrons une vitrine d’expression aux femmes cinéastes du monde entier de discuter sur la problématique de la femme dans le cinéma et qu'ensemble nous apportons notre pierre à l'édifice de cette industrie », a rajouté la promotrice. Le défi étant de s’inscrire sur le long terme, « en implantant et en impliquant la jeunesse et plus particulièrement les jeunes filles dans l'art en général et du cinéma en particulier ». Ghislaine pense plus fort aux jeunes vivant dans des zones rurales, d’abord pour inverser au mieux le phénomène d’exode rural et dans une large mesure, limiter celui de fuite de cerveaux africains.