CAMEROUN :: Théâtre du chocolat : La rentrée artistique remplit le Musée national :: CAMEROON

Pour le lancement de ses activités, ce label qui existe depuis 40 ans, a donné trois représentations de théâtre aux enfants, le dimanche 6 Novembre dernier au Musée national.

La salle des convivialités du Musée national a fait le plein d’œuf. Les retardataires n’ayant plus de places assises, s’agglutinent à l’entrée de la porte. Il est 14h le dimanche 6 novembre dernier. La canicule est insupportable. Mais pas suffisant pour entamer l’enthousiasme des tout-petits venus nombreux accompagnés par leurs parents. Ils dansent, sautent et chantent avec le présentateur et journaliste culturel, Thierry Edjegue. Entre temps, les acteurs s’apprêtent dans les coulisses.

Deux cases en tissu sont construites aux extrémités de la scène. Il s’agit de celles de Bobbo, à droite ; et d’Abessolo à gauche. Au milieu des deux cases, se dresse celle de Mangetou. C’est sur le toit de cette case, sous forme de sentinelle, qu’il se pare pour contrôler les mouvements de ses voisins du village.

Dès la sortie des coulisses de Bobbo et Abessolo, les enfants éclatent de rire du fait de leur costume et de leur nez de guignols. Quand les deux comédiens se mettent à chanter, les enfants reprennent en cœur, question de participer au spectacle. « C’est la fête au village », renseignent les deux comiques. Pour faire la fête, ils ont fait la chasse et ont eu une récolte abondante. Le menu étant constitué des paquets de gibier rôti, de met de koki, de mongo chobi, de met d’arachide et de pistache entre autres.

Trois représentations sont au menu. La pièce Abok ouvre le bal. Il s’agit de l'histoire de trois amis qui vivent dans un village. Bobbo et Abessolo ont cultivé leur champ pour préparer la fête. Le paresseux, Mangetou, compte sur la solidarité pour se nourrir le jour de la fête. Malheureusement sa paresse est mise à rude épreuve et ses voisins l'attendent de pied ferme. Mangetou est rejeté et humilié. Il se joue de la calomnie pour se venger et tenter de séparer les deux amis travailleurs. Ayant échoué dans sa tentative de semer la guerre entre ses voisins, il s’excuse et se résout de travailler pour la prochaine campagne agricole. Contents de sa décision, Bobbo et Abessolo organisent une fête en son honneur. C’est cette séquence qui donne le titre au spectacle, Abok qui a duré 45 minutes.

En guise de distribution, l’on a dans le rôle de Bobbo, Guillaume Ekefe ; de Mangetou, Etoundi Zeyang ; et d’Abessolo, Donald Mvondo. La régie son et lumière est assurée par Roland Etoundi ; le décor et costume par le Théâtre du chocolat.

Le promoteur du Théâtre du chocolat, Etoundi Zeyang informe que dès les 15 et 20 novembre prochain, l'Institut français du Cameroun, site de Yaoundé recevra la pièce La Marmite de Koka Mbala du Congolais, Guy Menga œuvre programmée en classe de Première. Les villes Mbankomo, de Ngoumou, d’Akono et Ngomedzap suivront les 22, 23, 24 et 25 novembre.

Il ajoute que les autres villes telles que Akonolinga, Ayos, Mbandjock, Nanga Ebogo, Bafia et Ombessa s’apprêtent à leur tour d’accueillir la caravane du théâtre du Chocolat.