FRANCE :: J-11, Qatar 2022 : Voici la liste des 25 bleus avec Aurelien Tchouameni

Steve Mandanda (37 ans) le portier du Stade Rennais fait office de vétéran. Le milieu de terrain Eduardo Camavinga (19 ans), sociétaire du Real Madrid est le benjamin du groupe. Les frères Lucas et Théo Hernandez sont retenus en défense.

Aurélien Tchouameni, 22 ans, sociétaire du Real Madrid fait partie du groupe. La liste des novistes s'allonge avec Saliba, Upamecano, Nkunku.

Pour rappel, la FIFA autorise la présence de 23 à 26 joueurs pour cette édition de coupe du monde. La liste définitive doit être transmise le 14 novembre, avant 19 heures, date butoir fixée par la Fifa. En cas de blessure(s), il sera toujours possible de l’ajuster jusqu’au 21 novembre.

Blessés, Paul Pogba et N’Golo Kanté sont absents.

Didier Deschamps a publié sa liste officiel ce mercredi au journal de 20 heures de TF1.

La France est champion du monde en titre. Depuis 62 ans, aucun champion en titre n'a réussi à conserver le titre mondial.

La liste des 25

03 Gardiens (par ordre alphabétique)

Alphonse Areola (29 ans, West Ham, ANG).

Hugo Lloris (35 ans, Tottenham, ANG).

Steve Mandanda (37 ans, Stade Rennais, FRA).

09 Défenseurs

Lucas Hernandez (26 ans, Bayern Munich, ALL).

Théo Hernandez (25 ans, AC Milan, ITA).

Presnel Kimpembe (27 ans, PSG, FRA).

Ibrahima Konaté (23 ans, Liverpool, ANG)

Jules Koundé (23 ans, FC Barcelone, ESP).

Benjamin Pavard (26 ans, Bayern Munich, ALL).

William Saliba (21 ans, Arsenal, ANG).

Dayot Upamecano (24 ans, Bayern Munich, ALL).

Raphaël Varane (29 ans, Manchester United, ANG).

06 Milieux de terrain

Eduardo Camavinga (19 ans, Real Madrid, ESP).

Youssouf Fofana (23 ans, AS Monaco, FRA).

Mattéo Guendouzi (23 ans, Olympique de Marseille, FRA).

Adrien Rabiot (27 ans, Juventus FC, ITA).

Aurélien Tchouaméni (22 ans, Real Madrid, ESP).

Jordan Veretout (29 ans, Olympique de Marseille, FRA).

07 Attaquants

Karim Benzema (34 ans, Real Madrid, ESP).

Kingsley Coman (26 ans, Bayern Munich, ALL).

Ousmane Dembélé (25 ans, FC Barcelone, ESP).

Olivier Giroud (36 ans, AC Milan, ITA).

Antoine Griezmann (31 ans, Atlético Madrid, ESP).

Kylian Mbappé (23 ans, Paris SG, FRA).

Christopher Nkunku (24 ans, Bayern Munich, ALL).