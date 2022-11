CAMEROUN :: Bertoua: Les œuvres du Chef de l'État répertoriées dans un ouvrage écrit par Joseph LE :: CAMEROON

La salle du parc SEMBE LECCO de Bertoua aussi neuf que le livre a offert toute sa beauté et sa splendeur à l'auditoire qui a pris part à la dédicace de l'ouvrage « le Renouveau National et la Région de L’EST: 40 ans de progrès économique, social et culturel ; de soutien politique inconditionnel et infaillible ; d'un pacte d'amour et de raison ».

Le moment choisi par l'auteur pour la parution du livre n'est pas le fait d'un hasard. Alors que les réalisations du Chef de l’État atteignent presque leur paroxysme, les filles et fils de la région de l’Est forment l’Union Sacrée autour de l’homme du 6 novembre 1982 et son épouse Mme Chantal Biya pour magnifier les réalisations palpables dans cette région. Ambiance de fête d'un très beau jour comme on attend la naissance d'un nouveau-né, toutes les couches sociales de l’Est et d'ailleurs ont fait le déplacement pour découvrir le contenu du livre, révélateur des années sombres où il manquait les routes, les hôpitaux, les écoles toutes catégories confondues, l'eau, l’électricité et bien d’autres.

Comparées aux années anantérieure, les actions posées sont le reflet d’un véritable livre de référence, dans lequel sont livrées et abondamment illustrées les Grandes Réalisations du Renouveau National en faveur de la Région de l'Est. « A l’Est, comme ailleurs, les voies de communication ont vu s'affiner leur physionomie avec la construction de nouvelles routes bitumées, même si certaines ont déjà besoin d'un sérieux lifting, remettant ainsi sur la sellette, l'urgence de la maintenance régulière et l'impératif de l’entretien des routes en terre.

A l’Est, comme ailleurs, la fourniture en énergie électrique est en train d'etre considérablement améliorée et va s’améliorer davantage, avec la mise en service imminente, très imminente même, du réseau électrique de Yaoundé-Abong-Mbang et de l'usine de pied de Lom-Pangar. Et toujours dans ce secteur de l'eau et de l'énergie, s'agissant plus précisément de l'eau, je puis vous annoncer, avec assurance, que les localités de Nguélémendouka, Betare-Oya, Garoua-Boulaï, Bertoua, Abong-Mbang, Messamena, Mandjou, Mbang, Ndelele, Kette, Ngoura, Mindourou, Bonis et bien d'autres, sont inscrites en très bonne place, sur la liste des villeset villages du Cameroun qui vont bientôt bénéficier d'importants travaux de construction ou de réhabilitation de leur adductions d'eau... Ne me demandez pas de qui je tiens ces informations !

A l’Est, comme ailleurs, il s’est dessiné au fil des années, sous le Renouveau National, une nouvelle carte scolaire qui, à proprement parler, n’a plus rien envier à qui que ce soit. Situé autour de 15% en 1982, le taux de scolarisation à l'Est caracole à près de 75% aujourd’hui. Même si des disparités subsistent encore. Même si le déficit en enseignants reste chronique dans certaines localités. A l’Est, comme ailleurs, la carte sanitaire s’est étoffée au grand bénéfice et à la grande satisfaction des populations qui n’ont plus trop de difficulté à se faire prendre en charge. Dans les tout prochains jours, nous viendrons assister à l'inauguration du magnifique Centre Hospitalier Régional (CHR) de Bertoua. A l’Est, comme ailleurs, les activités économiques de divers ordres, sont florissantes, à la grande satisfaction de la grande majorité des populations. A l’Est, comme ailleurs, l’industrie culturelle et sportive fait son bonhomme de chemin et les talents se détectent chaque jour ».

Tout était neuf à Bertoua même le stade de tennis et basketball qui a servi au vernissage à la même occasion. L’évènement du jour qui a drainé du beau monde au rang desquels, le Secrétaire d’état auprès du Ministre des travaux publics, le Gouverneur de la Région de L’Est; le Sénateur Badel NDANGA NDINGA, Représentant personnel de Monsieur le Secrétaire Général du Comité Central du RDPC; le Préfet du Département du LOM et DJEREM; le Préfet du Département du Haut-Nyong; le Président du Conseil Régional ; le Maire de la ville de BERTOUA et la liste n'est pas exhaustive.

« L’ouvrage dédicacé au couple présidentiel de 140 pages est d’une richesse et d’une pertinence remarquables qui permettent de retracer les quarante (40) années du Renouveau comme. Les annexes qui présentent les Discours du Chef de l’Etat lors de ses visites dans la région, permettent de contextualiser, à chaque étape de l’évolution, la vision qui se traduit aujourd’hui par des réalisations de qualité et qui font rayonner la région de l’EST. Cet ouvrage revêt donc plusieurs intérêts. D’abord, les faits rapportés sont une source intarissable pour divers acteurs de la vie nationale qui s’intéresseraient à l’étude de la région de l’Est. Tant, les réalisations rapportées touchent tous les domaines de la vie, allant de l’économie, la société, la culture, le sport à l’environnement, etc. Ensuite, les chercheurs auront donc de la matière. Les hommes politiques trouveront également de la matière ».