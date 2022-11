CAMEROUN :: Samuel Eto’o descend un chanteur rappeur en direct sur Canal2 International :: CAMEROON

Invité spécial de Rodrigue Tongue ce mardi sur Canal 2 International, Samuel Eto’o a répondu au rappeur Valsero sans nommément le citer.

« Il y’a un certain chanteur rappeur qui oublie qu’il a vécu 2 ans à mes frais en Europe. Je lui donnais 5000€ le mois Soit 3.250.000F et il me critique aujourd’hui », a confié l’ancien Lion Indomptable.

Concernant l’arrestation de l’ancien secrétaire général de la FECAFOOT et transféré à la prison centrale de Yaoundé, Samuel Eto’o rejette sa responsabilité. « Je tiens à rappeler ici que j’ai personnellement recommandé Parfait Siki au président Happi parce que je croyais en ses compétences. Celui qui propose Parfait Siki à Dieudonné Happi ( ancien président comité normalisation Fécafoot) c’est moi. Je connais ses qualités de journaliste(…) J’adore la critique, car elle me perme d’être meilleur ».

Samuel Eto’o fustige certains patrons de presse qui ont pris fait et cause pour Parfait Siki. « Je vois des patrons de presse qui n’ont pas payé les salaires de leurs journalistes depuis deux ans me donner des leçons. Mais si vous aimez la justice, payez les salaires de vos employés. C’est la moindre des choses ».

Le président de la FECAFOOT en veut particulièrement aux patrons de la presse qui ne paient pas des salaires de leurs journalistes, mais prétendent les défendre. « Certains patrons de presse qui n’arrivent pas à payer les salaires des employés depuis 2ans osent me donner des leçons. Ils écrivent des grands titres. Mais monsieur arrêtez (…) Payez les salaires de vos employés(…)

Lire sur le même sujet: