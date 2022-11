CAMEROUN :: 1 milliard de FCFA par an : Samuel Eto’o révèle tout sur le contrat de One All Sports :: CAMEROON

Invité d’interview exclusive sur Canal 2 international, ce mardi 8 novembre, Samuel Eto’o, le président de la Fécafoot a joué la carte de la transparence et a enfin révélé le montant que le nouvel équipementier One All Sports va verser au Cameroun.

« One All Sports s’engage à verser 1 milliard FCFA par an à la Fécafoot », a déclaré Samuel Eto’o dans Interview exclusive

Selon le patron de l’instance de football, la signature de ce contrat a eu lieu le 9 août 2022 à l’hôtel Hilton de Yaoundé. Interrogé sur cette révélation tardive, Samuel Eto’o se défend que cela a été fait à la demande de l’équipementier.

« J’ai un projet solide et j’irai jusqu’au bout de ce projet. Même les aveugles sont en train d’ouvrir les yeux avec ce que nous sommes en train de faire ».

« Il n' y a rien qui me pousse à révéler ces chiffres maintenant. Je voulais juste être honnête avec vous et les camerounais. Certains ont pensé qu’on avait quelque chose à cacher. D’autres on même pensé que je tenais à me refaire une santé financière. (…) Nous ne sommes pas venus comme certains pour nous faire de l’argent. », a souligné l’ancien capitaine des Lions Indomptables.

Concernant la procédure judiciaire engagée par Le Coq Sportif contre la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o répond qu’il est disposé à négocier : « Nous allons laisser la justice faire son travail, mais nous sommes toujours prêts à négocier, car depuis que nous sommes à la tête de la fédération, nous laisserons toujours la porte ouverte. La fédération doit respecter tout le monde ».

Il précise : « Il n’y a rien de personnel [avec le coq sportif,ndlr], c’est une question de business. Moi j’ai besoin d’argent pour payer les salaires et développer le football camerounais ».

Il poursuit :« Même les joueurs n’en voulaient pas. Ils m’ont dit -« président, de grâce, trouvez-nous autre chose »- j’ai été joueur, et je sais ce que ça fait. C’est pour ça que je suis parti en Thaïlande superviser la production de ces maillots ».