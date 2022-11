CAMEROUN :: sante: L'OIM ORGANISE AVEC SUCCÈS UN ATELIER SUR LA SANTÉ MENTALE ET LE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL. :: CAMEROON

SANTÉ PUBLIQUE : L'OIM ORGANISE AVEC SUCCÈS UN ATELIER SUR LA SANTÉ MENTALE ET LE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL.

À la suite de la journée Mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre 2022, l'organisation internationale pour les migrants (OIM) du Cameroun a joué les prolongations de cette célébration en organisant le 25 octobre dernier, un atelier sur la Santé mentale et le soutien psychosocial sur le thème << Faire de la santé mentale et du soutien psychosocial une priorité au Cameroun: approche, défis et opportunités>>.

Cet événement qui s'est déroulé à l'hôtel Star land de Yaoundé était articulé autour des axes majeurs à l'instar de; l'état des lieux de la santé mentale stratégies et priorités, actions mises en oeuvre et défis, ensuite santé mentale et soutien psychosocial en milieu professionnel et en contexte d'insertion sociale et enfin positionnement des partenaires techniques et financiers par rapport aux défis en santé mentale et soutien psychosocial au cameroun.

Chaque sous - thème développé par les intervenants de premier choix, était sanctionné par une phase de questions réponses.

L'atelier sur la santé mentale et le soutien psychosocial a eu le mérite d'avoir drainé les représentants de l'organisation Mondiale de la santé (OMS) et du Ministère de la santé qui ont joué de leurs poids institutionnels pour une réussite effective.

Ce rendez-vous qui intervient dans un contexte marqué par plusieurs crises majeures en occurrence la crise de la secte islamiste Boko Haram, la crise dans les régions anglophones du Nord-Ouest ainsi que du Sud-Ouest, bien plus la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 et la crise Russo-Ukrainien, a été rehaussé grâce aux interventions remarquables du Docteur MENGELE MVIENA Justine, sous-directeur de la santé mentale au Ministère de la santé, du directeur de la solidarité nationale et du développement social au Ministère des Affaires Sociales NYAMBI lll DIKOSSO Henri, de SODON Clarnette Delphine exposante de l'OIM Cameroun, du Docteur Aissatou Diack lead santé à la Banque mondiale au Cameroun, de DOUBA EPEE, Emmanuel Christian de l'OMS, de Aymar NARODAR Delphine du fonds des nations unies pour la population(UNFPA), de Prisca NEIM, consultante en addiction et santé mentale et des interventions de plusieurs autres organisations Internationales, cadres des ambassades et officiels des entreprises.

Au terme de la rencontre présentée par Madame KHADY, consultante Internationale en santé mentale et soutien psychosocial, Patrich DINNALL en sa qualité de représentante du chef de mission OIM Cameroun a formulé plusieurs recommandations retenues au termes des différents travaux entre autres, la mise en place d'un groupe technique de travail multi-facteurs et pluridisciplinaire en santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS) au niveau national sous le lead du MINSANTE/OIM/OMS, organiser un Atelier de validation des termes de références du groupes de travail technique SMSPS et l'élaboration d'un plan d'action stratégique annuel afin de prioriser les interventions, faire un plaidoyer auprès des différents bailleurs de fonds pour l'accroissement des financements en santé mentale et soutien psychosocial ( des services de soins psychosociaux et de santé mentale et pérenniser les acquis du système de santé mentale et du soutien psychosocial au cameroun.

C'est autour d'une photo de famille suivi d'un déjeuner que l'atelier sur la santé mentale et le soutien psychosocial s'est achevé.