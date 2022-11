CAMEROUN :: Dynamo de Douala: Les audits d’Audrey Chicot qui font déchanter le conseil des sages :: CAMEROON

La présidente de la Dynamo vient de s’attirer une fois de plus les foudres des membres du comité des sages en commandant deux audits de la gestion du club de Nkongmondo.

Audrey Chicot est résolue à sortir la Dynamo de Douala des manœuvres floues et du mode de gestion calamiteux qui a fait son lit dans ce club.

Cette révolution plutôt positive ne semble pas enchanter tous les membres de ce club mythique.

En effet , en dépit de la décision de la chambre nationale de résolution des litiges de la FECAFOOT qui la conforte au poste de présidente de la Dynamo de Douala, des manœuvres obscures sont actuellement entreprises par certains membres de ce club et ceci pour une seule raison

La présidente générale de la Dynamo football club Audrey Chicot vient de commander deux audits :

Le premier partira du 6 mai 2022 jusqu’au premier transfert du premier joueur qui était, Modeste Mbami. Après il y a eu d’autres transferts. En réalité cet audit va dire ce qui se passe financièrement à la Dynamo depuis cette époque-là : combien de joueurs ont été transférés, quels sont les comptes qui profitent de l’argent des transferts de ces joueurs.

Sachant que les procédures de transfert d’argent des clubs sont connus de tous , il est question de savoir Pendant combien d’années le club continue de toucher de l’argent par rapport à ce transfert. C’est Cet audit dira où la Fifa transfert de l’argent ? Qui l’utilise ? Comment, à quelle fin.

Face à la presse la semaine dernière, Audrey Chicot a précisé que Le second audit, lui, portera sur la situation financière du club ainsi que tout ce qui a été fait à tous les niveaux depuis que la nouvelle présidente générale est en poste. Cet audit-là ira donc du 7 mai 2022 à nos jours. « Il est aberrant qu’un club mythique comme la Dynamo ait une SAOS avec 14 membres qui comme par hasard sont aussi les membres du comité des sages ! Dans ces membres, on retrouve certains membres de l’exécutif qui ne se reconnaissent pas dans cette SAOS parce qu’ils jamais donné de l’argent pour la création, pour acheter une part quelconque. De deux choses l’une. Faudrait qu’on sache exactement pourquoi on poursuit dame Ngo Yetna Augustine Audrey épouse Chicot, présidente générale de la Dynamo football club. » a-t-elle précisé.

Il faut noter que la présidente générale de la Dynamo, Audrey Chicot revendique à elle seule depuis son arrivée le 7 mai 2022 des contributions financières qui s’élèvent à 64 millions de FCFA. « Si on me reproche d’avoir injecté de mes fonds propres, je ne vous parle que de mes chiffres, les chiffres du mois d’août 2022 : 64 millions de FCFA de ma poche pour mettre cette équipe au niveau d’un club professionnel, si ce qu’on me reproche c’est d’avoir payé les 20 joueurs de manière régulière, si ce qu’on me reproche c’est d’avoir donné un siège qui n’est pas encore ce que je voudrais à la Dynamo, si ce qu’on me reproche c’est que depuis que j’ai pris le club, j’ai mis les joueurs à niveau au point où aujourd’hui nous avons un joueur qui est 3e sur le podium des trois champions de la saison dernière, qui est Ndonga Cédric, si c’est pour tant d’efforts qu’on me reproche, je dis, d’accord, dans ce cas, mettez moi sur la croix, crucifiez-moi », tranche-t-elle.

Les prochains jours ne seront pas de tout repos chez les bon ba djob .