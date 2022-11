AFRIQUE :: PALMARES SPORT ORGANIZATION, LALIGA S'ASSOCIENT POUR DEVELOPPER DE L'INDUSTRIE LOCALE DU FOOTBALL :: AFRICA

Le département de l'éducation de LaLiga, LaLiga Business School, et le partenaire local PALMARES SPORT ORGANIZATION se réunissent pour lancer AFRICA SPORT MARKETING SUMMIT (ASMS)organisé au Cameroun en février 2023.

Dans le but de soutenir l'avenir du football par l'éducation, LaLiga Business School, le département de l'éducation de Laliga, s'est associé à Palmares Sports Organisation (PSO) au Cameroun pour enrichir et développer l'écosystème sportif africain dans une approche plus structurelle et perspicace.

Les deux entités conjuguent leurs expertises pour offrir aux joueurs, fédérations, clubs, enseignes commerciales et étudiants, une plateforme d'échanges sur les leviers du marketing sportif nécessaires à la construction des fondations d'un écosystème professionnel en Afrique.

Selon Nasser Njoya, PDG de PSO : « Le talent des athlètes africains n'est plus à démontrer, les infrastructures africaines sont de plus en plus parmi les meilleures au monde. Le Cameroun, 1ère nation d'Afrique sub-saharienne en nombre de stades agréés par la FIFA (07) et 4ème d'Afrique, l'a démontré lors du CHAN et de la CAN qu'il a organisés. Pour aller plus loin, il est important que l'écosystème sportif africain soit structuré de bas en haut, en s'appuyant sur des ressources humaines de qualité ».

Pendant 2 jours consécutifs, du 25 février au 26 février 2023, le Palais des Sports de Yaoundé accueillera la crème du marketing sportif mondial dans la région. Celles-ci aborderont des sujets essentiels sur les grands fondements de la gestion des arènes sportives, la transformation digitale des institutions et des clubs, la construction des marques commerciales via le levier sport, la gestion de l'image des sportifs, et bien d'autres sujets encore.

Ce type de croissance et de professionnalisation est l'objectif ultime de LaLiga Business School. Comme l'a expliqué José Moya, directeur de LaLiga Business School « Nous travaillons pour aider à professionnaliser l'industrie du sport à tous les niveaux. Nous voulons aider en partageant l'expertise que nous avons développée ici à LaLiga. Plus il y a d'experts et plus nous avons de connaissances dans l'industrie, mieux c'est. »

Selon Trésor Penku, le délégué de LaLiga en Afrique centrale : « L'Afrique est un continent plein d'aspirants talents du football. Cependant, il est nécessaire de développer des «talents »complémentaires, ceux qui joueront un rôle important pour faire passer l'industrie au niveau supérieur. L'objectif principal d'ASMS est d'aider au développement de l'industrie grâce à la fourniture d'outils nécessaires à la gestion et à la commercialisation des actifs sportifs ».

La réputation de LaLiga Business School et de sa méthodologie n'a cessé de croître, en partie grâce aux protocoles d'accord conclus avec des institutions renommées telles que la CBF Academy de la fédération brésilienne de football ou la Ligue malaisienne de football et avec des universités prestigieuses telles que l'université australienne de Canberra, l'université égyptienne ESLSCA. l'Université de Columbia aux États-Unis ou l'Université catholique d'Afrique centrale au Cameroun.

Déjà, les anciens élèves de LaLiga Business School ont travaillé dans des organisations prestigieuses et respectées, allant de clubs tels que l'Atlético de Madrid, le Real Betis, le Levante UD, le RCD Mallorca, le Cádiz CF ou le Santos FC à des entreprises comme YouFirst Sports, Kosmos ou MICSports à des ligues telles que la Liga MX ou même LaLiga elle-même.