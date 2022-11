CAMEROUN :: Youssoufa Moukoko au mondial avec la sélection allemande :: CAMEROON

Le jeune attaquant de Dortmund sera du voyage au Qatar avec la sélection allemande

C’est du moins ce qu’a laissé comprendre Hans Flick le sélectionneur de la Mannschaft.

La coupe du monde s’ouvre dans quelques jours et les sélections qui participeront a cette grande fête football commencent à dévoiler les liste des joueurs qui devront défendre les couleurs de leurs nations à cette coupe du monde.

Comme plusieurs autres sélectionneurs, l’allemand Hans Flick va dévoiler sa liste dans les toutes prochaines heures et selon ce dernier , le jeune prodige allemand d’origine camerounaise Youssoufa Moukoko sera du voyage au Qatar avec la sélection allemande.

Youssoufa Moukoko a 17 ans est l’un des footballeurs les plus précoces de l’histoire du championnat allemand. Le week-end dernier, il a inscrit ses neuvièmes et dixième but de cette saison lors de la victoire 3-0 de son club le Borussia Dortmund , une performance qui fait de lui le plus jeune joueur à atteindre 10 buts marqués en bundesliga.

Alors que plusieurs camerounais attendaient un retournement de situation de Youssoufa et espéraient que ce dernier irait au Qatar avec le maillot vert rouge jaune , c’est plutôt avec le maillot de la Mannschaft qu’on verra le jeune Moukoko au mondial