CAMEROUN :: Le « Comité de libération de Foundikou Daouda annonce le décès de l'épouse de Foundikou :: CAMEROON

Mme Foundikou Daouda est décédée suite d’accouchement. 'était l'épouse de Daouda Foundikou, l’homme arrêté dans un commissariat de oumbot pour avoir réclamé sa carte d’identité

La triste nouvelle a été annoncée le 5 novembre dernier par le « Comité de libération de Foundikou Daouda ». « Suite à des soucis pour son mari incarcéré à la prison de Foumbot. L’épouse de Foundikou Daouda est décédée suite d’accouchement. Le bébé vit….une fille. Stressée, affaiblie, démunie elle se battait chaque jour pour la libération de son époux incarcéré, nous sommes effondrés », écrit, Gérard Philippe Kuissu Mephou sur Facebook.

« J'avais promis de passer te voir et j'ai remis à demain. Je t'avais supplié de te concentrer sur l'accouchement et que nous nous battrons pour ton mari. J'avais perçu ton stress, ta peine, ta douleur immense. Je te disais avoir été proche des épouses des détenus du MRC et que j'avais une très grande expérience de ce type de suivi. Je m'en veux tellement de ne pas être passé te rencontrer. Le stress t'a emporté... Je pensais contacter des épouses de détenus MRC pour qu'elle t'aide à tenir J'ai remis à demain .... Repose en paix Nicole. Je me sens très très mal Mon Dieu », écrit l’activiste politique dans l’hommage qu’il consacre à la défunte.

« Les autorités peuvent être contentes. Des années pour une CNI. Arnaques organisées dans les commissariats. Mépris des citoyens. On est allé jusqu'à coffrer un citoyen dans son propre village après avoir perverti les faits. Les policiers qui ont fait ça. Vous êtes très heureux de la suite. Le juge qui aurait pu le faire comparaître libre ou lui faire faire des travaux d'intérêt général ou une formation citoyenne....il est content ! Pauvre pays qui tué ses enfants. Nicole repose en paix. », écrit Gerard Philippe Kuissu Mephou