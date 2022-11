COMMENT LA DOUANE CAMEROUNAISE ENREGISTRE DES RÉSULTATS RECORDS GRÂCE AU SYSTÈME CAMCIS :: CAMEROON

MIS EN PLACE PAR LE REPRESENTANT DE CUPIA EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE Mr MOHAMADOU DABO, LA RCA SOLLICITE AUSSI L’EXPERTISE SUD CORÉENNE

D’après les statistiques de la Direction Générale des Douanes, grâce à la mise en place de l’application CAMCIS, les recettes douanières collectées sur les importations des véhicules au Cameroun sont passées de 132,1 milliards en 2020 à 201,5 milliards en 2021.

Avec près de 1 032,7 milliards de Fcfa de recettes mobilisées sur les 804, milliards de francs CFA attendus, la Direction Générale des Douanes a réalisé des résultats records jamais enregistrés par le Cameroun au cours de l’année 2021. De belles performances à mettre à l’actif du Cameroon Custums Information System (CAMCIS) mise en place avec l’appui de Monsieur Mohamdou DABO avec le support de la Douane Coreenne. Ce nouveau système informatique douanier permet de selon le Ministre des Finances Louis Paul Motaze de garantir les cas d’infractions douanières ; d’assurer une meilleure gestion des contrôles différés et des contrôles à posteriori ; de gérer les navires et aéronefs dans les ports et aéroports du pays, ceci dans le but de mieux contrôler leurs mouvements, ainsi que les contenus transportés, enfin d’offrir des outils de sécurité, de sûreté, de contrôle et de lutte contre les trafics illicites. En clair, Grâce donc à CAMCIS, les usagers n’ont plus besoin de se rendre dans les bureaux des douanes pour effectuer leurs opérations d’import-export, réalisant ainsi des gains de temps et d’argent.

CAMCIS remplaçait donc Sydonia++, une application conçue à l’origine pour des besoins statistiques. Cette dernière selon la douane camerounaise, présentait des faiblesses dans la prise en charge de l’ensemble des procédures de dédouanement. Voyant les prouesses de la douane sud-coréenne, Mohamadou DABO dans la foulée va rencontrer les autorités Camerounaises dans le but de leur proposer ce système afin de bosser l’économie camerounaise et raccourcir considérablement le délai nécessaire pour effectuer les procédures en matière d’importation, exportations et de sécurisation des des taxes et les droits de douanes. L’homme d’affaire camerounais reçoit donc tous les accords du gouvernement camerounais. C’est à ce titre que le Joseph DION NGUTE recevait le 11 Mars 2020 l’ambassadrice de Corée du Sud Rhyou Bok-Ryeol en audience à l’immeuble Etoile. Au cours de cette rencontre, Joseph Dion NGUTE va magnifier auprès de l’ambassadrice les fruits de la coopération entre le Cameroun et la Corée du Sud dans le secteur des Douanes. Le PM s’appuie aussi sur les régions en proies à l’instabilité comme le Nord Ouest et Sud Ouest qui malgré cette situation produisent des recettes douanières satisfaisantes grace au système Camcis.

C’est fort de ces résultats hyper satisfaisant que d’autres pays sollicitent aujourd’hui le système CAMCIS dans le but de sécuriser leurs recettes douanières. Parmi ces pays se positionne en bonne place la République Centrafricaine. Une première rencontre a récemment eu lieu avec le Président centrafricain le Pr Faustin Archange TOUADERA qui souhaiterait voir son Pays bénéficier de cette expertise sud coréenne. D’ailleurs une délégation centrafricaine est annoncée dans les tous prochains en Corée du Sud sous la conduite du Ministre des Finances.

Voilà donc comment grace a l’entregent de l’homme d’affaire Camerounais MOHAMADOU DABO, consul Honoraire de la Corée du Sud au Cameroun, les pays d’Afrique centrale et particulièrement le Cameroun vont bénéficier d’un système douanier fiable qui Éloignent les clients de la douane des tracasseries administratives et qui permet aux États de rationaliser les recettes douanières à travers la transparence, de tordre le cou à la corruption et de booster leur économie.