CAMEROUN :: Célestin Lucien Piado:Toute une vie de dévotion à Paul Biya :: CAMEROON

Trajectoire d’un jeune meneur d’hommes qui s’étant imposé dans un panier à crabes marque son ancrage dans tout le département de l’Océan (Kribi) en prenant pour modèle le président national du Rdpc.

Dans le cercle privilégié des leaders politiques dynamiques du département de l’Océan, il existe un jeune, un véritable meneur d’hommes, atypique et singulier. Lui, c’est Célestin Lucien Piado, baptisé par ceux de sa génération « la Créature de Paul Biya à Kribi » de par son dynamisme, son caractère tempéré et froid malgré l’adversité venant des pairs ; son altruisme, son humanisme, sa vision de développement socio économique et sa manière sage de prendre les choses. Comme il aime à le dire : « Je suis un serviteur fidèle et un disciple dévoué à mon Président National ». Toute sa vie est une dévotion à Paul Biya, qu’il prend pour principal modèle, en le considérant comme un « créateur » d’hommes politiques. Prenant part dimanche 6 novembre dernier à la célébration des 40 ans d’accession de Paul Biya à la magistrature suprême , dans la section Océan Sud II ( Kribi II) où il est président de sous-section Rdpc kribi rurale Nord 6, Célestin Lucien Piado n’a eu de cesse de saluer les acquis du magistère du père fondateur du renouveau. Cela se voit, pour lui, par des réalisations multiples allant des infrastructures routières, sanitaires, éducatives et portuaires. La ville de Kribi étant un témoignage vivant. « Quand vous regardez Kribi d’aujourd’hui et Kribi d’il ya 10 ans vous comprenez au regard du développement que notre champion abat un énorme travail ».

Originaire de Londji (ethnie batanga-Bapuku) dans l’arrondissement de Kribi II dans le département de l’Océan, (région du Sud) Célestin Lucien Piado fait ses études primaires et secondaires sanctionnées par l’obtention d’un baccalauréat A4 lettres philosophiques option espagnole. Issu d’une famille très démunie, ses parents n’auront pas de moyens pour lui payer des études universitaires. Lancé dans la débrouillardise, battant comme il l’est, le jeune militant du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (Rdpc) dans les années 2001 parviendra à se payer des frais onéreux de formation en entreprenariat. C’est ainsi qu’il en sortira nanti d’un diplôme en négoces, leadership, management et gestion d’entreprise. Il se lancera par la suite dans l’auto emploi, soutenu par la providence, en mettant sur pied un petit établissement de prestation de services divers, (Ets Piado et Fils) qui plus tard, connaitra une éclosion et un succès retentissant. Ce qui lui permettra une autonomie financière non négligeable et sa transformation de débrouillard en chef d’entreprises ainsi que son établissement en groupe d’entreprises avec pour activités Btp, promotion immobilière, transit commerce général et prestations de services. Cette ascension fulgurante dans le domaine économique permettra à l’actuel conseiller municipal à la commune de Kribi II, qui est à son deuxième mandat, très présent sur la scène politique Kribienne, de faire éclore son penchant pour l’humanisme et le développement socioéconomique à l’exemple de son idole, le chef de l’Etat, Paul Biya.

Meneur d’hommes

C’est dans les années 1994, qu’il découvre la voie de la politique, frappé d’admiration pour le Président de la République du Cameroun, dont il rêvait de se faire l’image. « J’avais été touché par le tact, la qualité avec laquelle notre président de la république intègre la démocratie dans notre pays et projette la transformation du Cameroun à travers un projet social bien défini. A cette époque-là comme aujourd’hui d’ailleurs, le Rdpc donnait la chance à tous les jeunes ». Se souvient-il. « J’ai été à suffisance convaincu et j’ai intégré les rangs du Rdpc en qualité de militant de base, puis, très tôt, j’acquière le poste de président de cellule, puis président de comité de base Ojrdpc d’Epolet, puis de Londji. Par la suite je suis élu président de sous-section Ojrdpc kribi rurale Nord 6, tout en rappelant qu’à cette époque on parlait d’un seul grand Kribi» relate-t-il. La responsabilité acquise à son jeune âge fera de lui un meneur d’hommes. Enthousiaste, modeste, sociable, mu par la volonté de servir les ainés et d’apprendre auprès d’eux, il parviendra dans les années 2012 à se frayer un chemin dans un panier à crabes et entrer dans le cercle fermé des jeunes à la puissance montante.

Sa côte de popularité monte justement d’un cran en 2015, lorsque, candidat à la tête de la section Rdpc (Océan sud 2) Kribi II lors des élections internes de renouvellement des organes de base et de bureaux de sections il fait l’objet d’une violente agression de la part de ses challengers. L’histoire est connue de tous. Or bien que candidat malheureux à cette élection, il n’a pas baissé la garde. Mais est resté dévoué au parti qu’il a choisi de conviction. Un dévouement qui s’est fait visible par des actions concrètes sur le terrain en faveur de l’éducation, de la lutte contre le chômage, les questions de l’employabilité, l’amélioration de l’offre sanitaire de proximité(…) l’accès à la citoyenneté en faveur de près de 4000 camerounais originaires du Grand Nord dont il a fait établir sur fonds propres des actes de naissances et des cartes nationales d’identité. La promotion du vivre ensemble harmonieux entre allogènes et autochtones ; la promotion de la saine émulation à travers le sport par l’organisation des championnats de vacances, et bien plus. Ce qui lui a certainement valu de la part du Chef de l’Etat, la distinction honorifique de chevalier de l’ordre national de la valeur.

Cette année, Célestin Lucien Piado a lancé une opération d’autonomisation des militants grâce à un appui sur fonds propres non remboursables d’une valeur de 300 millions fcfa pour 10.000 militants en cinq ans. La première phase de financement a eu lieu le 12 février. 500 personnes ont reçu chacune une enveloppe. La seconde phase s’est tenue le 18 mars. 520 militants de plusieurs villages ont reçu des financements. La troisième phase est annoncée pour les prochains jours. Depuis lors, des jeunes, de manières volontaires, l’ont copté pour modèle, faisant de lui leur tête de file. Si bien qu’aujourd’hui, il n’est pas excessif d’avancer que Célestin Lucien Piado commande un véritable bataillon politique constitué des militants du grand Nord, de l’Ouest, du Sud-Ouest, et du grand kribi tous dévoués, comme lui, au président national du parti au flambeau ardent. Il revient dans les souvenirs que, lors des dernières opérations de renouvellement des organes de base, ne supportant pas le mensonge, les tripatouillages et la fourberie qui se tramaient dans le processus électif, le chef de file a mis en branle dans la rue notamment à l’esplanade de la préfecture de Kribi tout son bataillon pour manifester leur mécontentement et demander justice et transparence. Il a fallu la descente à Kribi du délégué régional permanent du comité central pour le Sud, le ministre Jacques Fame Ndongo , pour calmer la situation. Preuve que l’actuel président de sous- section Rdpc kribi rural nord 6 est un véritable meneur d’hommes dont l’aura s’étend sur l’ensemble du département de l’Océan d’où lui viennent de part et d’autre diverses sollicitations des jeunes autres leaders et cadres politiques de sa trempe.

Investiture du parti

« J’ai mis sur pied un concept. Celui de placer au centre de tout, le militant de la base en premier » déclare-t-il. En effet, différemment des autres leaders, Lucien Piado montre que la politique est un projet de société. Pour lui, il faut tout d’abord se mettre à l’écoute des problématiques réelles du militant de base et essayer de lui apporter un minimum de solutions, car faudrait-il le rappeler « la hiérarchie du parti ne peut tout faire. Pour nous qui avons eu la chance de réussite, nous devons avoir comme notre président national, le sens du partage» suggère Piado. Baptisé enfant du peuple, il lui plait de savoir que ce peuple est en phase avec lui. « Au moment où le peuple est en phase avec moi, je me donne corps et âme, pour apporter une dynamique nouvelle. Il faut se fixer un objectif dans la durée. Nous savons que Kribi aujourd’hui a besoin d’une nouvelle élite qui va à coup sûr mettre au centre de toutes choses les politiques prônées par notre président national, notamment le vivre ensemble, l’intégration nationale, et surtout la paix sociale ». C’est dans cette cohésion qu’il se meut autour de ce leader une dynamique forte qui va rassurer à coup sûr les victoires du Rdpc à Kribi dans les décennies à venir. Aussi se projette-t-il à solliciter l’investiture de son parti, surtout l’investiture du président national du Rdpc, pour les élections sénatoriales de 2023 qui se profilent à l’horizon. « Je sollicite cette investiture parce que c’est la hiérarchie du parti qui décide. Nous, nous ne sommes que les serviteurs. C’est le haut qui nous côte. Si je mérite cette reconnaissance de mon parti, je pense que je mettrai, comme je l’ai toujours fait, au centre de toutes choses la base militante et je vais rassurer des victoires à venir à notre parti ici à Kribi » s’engage celui dont l’ambition est de faire rayonner davantage les idéaux du Rdpc dans la cité balnéaire et partant, dans toute la région du Sud. Précisons que Célestin Lucien Piado a été pendant une décennie (dès 2009), président départemental du Conseil National de la Jeunesse de l’Océan. A date, il est le délégué départemental pour l’Océan du Mouvement pour la Consolidation des Acquis du Renouveau (Mocar). Quasiment tous les jeunes de la région du Sud le pointent comme un leader qui pourrait aussi bien que les précédents, défendre leurs intérêts en hauts lieux. Marié, il est père d’une nombreuse famille.