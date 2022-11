Le directeur général du groupe UBA visite le Cameroun :: CAMEROON

Le directeur général du groupe d’United Bank for Africa (UBA), Oliver Alawuba, a effectué une visite de travail de deux jours au Cameroun du 3 au 4 novembre 2022. Il a été reçu le 4 novembre dernier par le ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh. La veille, il a eu l’honneur d’être reçu à l’Immeuble étoile par le Premier ministre, Chef du gouvernement, Chief Dr. Joseph Dion Ngute. Après sa prise de fonction le 1er août dernier à la tête du groupe bancaire panafricain, le nouveau directeur général effectue une tournée de prise de contact dans les pays africains où la banque est installée. L’hôte du Premier ministre s’est réjoui des efforts déployés par le président de la République, Paul Biya et le gouvernement camerounais pour créer un environnement propice au développement serein des activités d’UBA, depuis 15 ans.

Actuellement, la banque est en train d’élargir son réseau pour couvrir l’ensemble des 10 régions du territoire national, afin d’apporter aux populations des produits bancaires innovants et un service de proximité. Olivier Alawuba est revenu sur le fait qu’UBA Plc demeure un partenaire sûr de l’Etat camerounais et reste disposé à accompagner le gouvernement, ses démembrements, les collectivités territoriales décentralisées et d’autres acteurs du secteur privé. L’ambition est d’accroître la contribution du Groupe au développement socio-économique du pays, dans le cadre d’un partenariat public-privé encouragé par le président Paul Biya.

Olivier Alawuba a également saisi l’occasion de ce déplacement pour visiter certains clients, régulateurs et partenaires de la banque, pour leur soutien constant. Il a en outre fait le tour du propriétaire de certaines agences UBA de Yaoundé et Douala, pour prendre le pouls des activités sur le terrain. Il a encouragé le top management à consolider son leadership en matière d’accueil et de traitement des clients.

Lors de son déplacement au Cameroun, le directeur général du groupe UBA était accompagné d’Amie Ndiaye Sow, directrice régionale de la zone CEMAC d’UBA, d’Ebenezer Essoka, président du conseil d’administration d’UBA-Cameroun et de Jude Anele, directeur général d’UBA-Cameroun. Le groupe est en activité dans 20 pays africains, en Grande-Bretagne, en France, aux Etats-Unis et aux Emirats Arabes Unis.