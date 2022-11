BELGIQUE :: Célébration: Voici le 6 novembre du RDPC à Bruxelles (images exclusives) :: BELGIUM

La section RDPC du Benelux a fêté le 40ème anniversaire du renouveau en deux étapes. Guy Andela son président explique: "nous avons commencé par une conférence de section le 29 Octobre à Bruxelles avec toutes les délégations des sous sections ( Bruxelles midi, Bruxelles Nord, Charleroi, Luxembourg, hollande Nord et hollande sud)".

Quelques images de cette conférence avec la remise des pagnes aux militants en guise de cadeaux d’anniversaire

Le 6 novembre, les membres de cette section ont assisté à une messe d'action de grâce dite en la basilique de Kokelberg (Bruxelles) dans la matinée avant de partager le gâteau d'annisverssaire dans l'après-midi.

Contacté par la rédaction de Camer.be, Guy Andela précise : "La deuxième étape était le 06 novembre, nous avons une messe d’action de grâce à l’honneur de notre président national; une messe dite par le père Marc qui dans son homélie a béni le Cameroun et son président de la république. Nous avons eux l’honneur d’être assistés par le représentant de l’ambassadeur du Cameroun (le ministre conseiller) et juste après cette messe nous avons rencontré en privé le père Marc pour quelques conseils. La matinée s’est terminée par une collation et la coupure du gâteau d’anniversaire."

Quelques images du 6 novembre à Bruxelles