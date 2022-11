CAMEROUN :: J-13, Qatar 2022 : Didier Lamkel Zé sera-t-il du voyage ? :: CAMEROON

Le fantasque attaquant camerounais annonce qu'il évoluera en Hongrie dès janvier prochain. Dans une interview accordée à nos confrères de la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF), le néo-lion indomptable a estimé qu'il mérite mieux que le football belge Lamkel Zé a annoncé dans la foulée ce week-end que le club hongrois de Ferencvaros TC lui a fait une belle offre.

Le natif de Bertoua, a remporté la coupe de Belgique 2020 avec l'Antwerp. Mais, ses frasques l'ont mis en conflit avec le club flamand. Lors du mercato estival 2022, l'Antwerp qui n'en voulait plus de l'attaquant camerounais. Il signe avec le club de Chypre Omonia Nicosie mais ne se présente pas aux tests médicaux. Le club chypriote a déposé plainte à la FIFA, plainte qui pourrait amener l'Antwerp à devoir payer une compensation financière aux Chypriotes.

Dans l'attente, Courtrai a enrôlé Lamkel Zé pour 3 saisons. A 26 ans, Lamkel Zé, auteur d'un but et de 2 passes décisives depuis sa signature au KV Courtrai veut déjà aller voir ailleurs. "Je signe à Ferencvaros en janvier, c'est fait à 90%. C'est un grand club, qui joue la Coupe d'Europe chaque saison. Les dirigeants me suivent depuis longtemps, ils me voulaient déjà quand j'étais à l'Antwerp", assure le néo-lions indomptable.

Il ajoute : "Vu mes qualités, je sais que je vaux mieux que Courtrai"[...] J'ai besoin d'un gros challenge, pour relancer ma carrière."

Lamkel Zé qui connait une carrière chahutée en club sera-t-il retenu sur la liste des 26 de Rigobert Song ? Le sélectionneur du Cameroun n'a pas encore divulgué sa liste pour le Qatar pour l'instant.