Prosper Nkou Mvondo “En 40 ans, le sang a trop coulé au Cameroun" :: CAMEROON

Le Professeur des Universités, president du Parti Politique Univers était l’invité de l’émission dominicale Club d’Elites sur la chaîne de télévision Vision 4 émettant depuis Yaoundé la capitale du Cameroun.

Face au journaliste Bruno Bidjang et les autres panelistes parmi lesquels le Philosophe Hubert Mono Dzana, Le theme portait sur les 40 ans au pouvoir de Paul Biya, l’actuel President du Cameroun.

D’entrée de jeu, le constat a été fait par l’homme politique. Après ces quatre decennies de pouvoir “ sans partage”, que d’espoirs decus : de fait, Ahidjo,le premier president du Cameroun independant qui avait regné sur le pays pendant 22 ans était, rangé dans les tiroirs de l’histoire politique du pays, dés le 6 novembre 1982, date de la prise de fonction de Paul Biya comme le 2 eme president du Cameroun.

Tous les espoirs étaient portés sur le nouveau president, beau, frais émoulu. Après plus de 7 mandats à la tête du pays, Nkou Mvondo s’insurge “ Nous sommes dans une Republique, l’alternanace au pouvoir est un indice de liberté democratique” pour denoncer la trop longue durée au pouvoir de Paul Biya au palais d’Etoudi. Avec pour consequence la degradation d’une societé gangrenée par la corruption, les detournements l’enrichissement illicite, une societé à reconstruire après 40 ans de destruction.

Aussi, le Prof le confesse lui même. Ne cherchez pas Nkou Mvondo ailleurs. “ je suis dans les Universités à fabriquer les Docteurs appellés à participer à la construction de notre pays le Cameroun que certains ont contribué à detruire”

Cette reconstruction passe par le retour à la paix parcequ’en 40 ans, beaucoup de sang a coulé au Cameroun. Allusion faite au putsh militaire du 6 avril 1984 au cours duquel plusieurs Camerounais ont trouvé la mort. Aussi bien que les années de braises du retour au multipartisme qui ont vus plusieurs compatriots tombés.

Il en est des émeutes de la faim d’Avril 2008 et surtout du conflit séparatiste des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest qui depuis 2016 avec sur le carreau des milliers de victims et des degats multiformes. Nkou Mvondo garde espoir.