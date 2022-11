CAMEROUN :: DARLING, une histoire d’amour de 50 ans... :: CAMEROON

Pour la libération du Cameroun sans verser une goutte de sang. Le dernier livre de Marie Louise Eteki Otabela est une source d’inspiration sublime pour tous les patriotes et authentiques panafricains.

Dans ce roman, elle raconte son histoire d’amour avec René Eteki , un homme d’exception qui l’a appelé “Darling” (le titre du roman) pendant 50 ans : de leur rencontre à l’hôtel des députés à Yaoundé au départ de sa Majesté, le Seigneur des Bwene à Bodiman à Douala dans le Littoral.

L’auteure a retrouvé dans nos antiquités Pharaoniques l’histoire d’Isis et d’Osiris (photo couverture). “Epoux, leurs liens d’amour absolus sont au cœur du plus beau mythe de l’Egypte ancienne.

Au panthéon égyptien, ils s’aimaient depuis toujours et leur règne a été celui de la bienveillance, du savoir, de la richesse, de l’abondance”.

Les vertus de la Maat.

Ces vertus que le couple Eteki-Otabela a pratiquées du début à la fin sans même connaître cette histoire ancienne. Ils ont vécu comme deux frères et sœurs dès leur coup de foudre un 15 Août 1963 et René a été si heureux de voir que sa Darling non seulement lui a consacré sa vie (corps et âme) mais est restée avec lui jusqu’ à la fin.

Comme Isis et Osiris, ils ont été amis, presque jumeaux tellement ils se ressemblaient, physiquement et humainement, puis amants, mari et femme, parents de trois enfants qui leur ressemblent tellement …ils sont mes trois Piliers dit-elle depuis le départ de celui qu’elle appelle à son tour Darling dans ce livre.

Ils ont été entrepreneur-e-s, et pionniers dans tant de secteurs d’activité. Dans le bâtiment, par exemple, avec leur chef d’oeuvre le Dernier Comptoir Colonial, sur les berges du fleuve Wouri à Douala, construit selon la technique traditionnelle des portiques puis, un autre restaurant, le Djedu , du nom d’un des Temples à la gloire d’Osiris et d’Isis à l’embouchure du Nil...

Ils ont essayé de faire “la politique autrement”, un éditorial signé René Eteki , dans les années 90, mais déjà avec le premier essai politique publié par une femme au Cameroun en 1987, Marie Louise déplorait, la Misère malgré la Grandeur de l’exigence de la démocratie dans notre pays car comme elle le reprend dans une chanson “Vincent” du jeune Don Mclean (page 107 à 109) :

Je crois maintenant comprendre ce que tu as essayé de me dire

Et combien tu as souffert pour ne pas perdre l’esprit...

Comment tu as essayé de les libérer

Mais ils ont refusé de t’écouter, car ils ne savaient pas comment faire... Peut-être écouteront ils maintenant

Car ils étaient incapables de (t)aimer bien que ton amour soit sincère

Peut-être ne t’écouteront-ils jamais ?

Amour, Beauté et Courage, les ABC, du nouveau féminisme, au-delà des femmes selon la Maâter comme nous l’appelons au Pays... Et dans la Diaspora.

Darling, une histoire d’amour de 50 ans, est disponible en librairie et en ligne sur ce lien