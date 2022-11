CAMEROUN :: Hafis Ruefli Sandor: LE RENOUVEAU C'EST AUSSI LES GRANDS PRINCIPES DE LA POLITIQUE CULTURELLE :: CAMEROON

Le Cameroun est souvent considéré comme un des meilleurs exemples d'un système politique stable. Depuis son indépendance en 1960, l'unification du Cameroun a grandement contribuée à la stabilité du pays ainsi qu’à sa richesse et sa prospérité.

Ceci étant, et indépendamment de la réussite généralement attribuée à l’expérience d'un Etat uni, aujourd’hui reconnu comme une des pierres angulaires de l’architecture institutionnelle nationale.

À l’heure où tant de pays se trouvent pris dans une tendance favorisant les « gouvernements forts » et la démocratie illibérale, nous devrions insister sur les avantages conférés de notre unification. L'évolution d'un état stable a montré que même dans la sphère scientifique, il est possible de modifier sa perspective dans le but d’adoucir sa critique.

Oui pour une société plus juste. Oui pour une économie fiable....

Sans économie nationale fiable et compétitive, se basant sur des leviers modernes et efficaces, aucun pays au monde ne peut protéger ni pérenniser son indépendance, ses indépendances devrions-nous dire!

En effet, une économie forte et une aisance financière induite par des exportations de produits de l’industrie contribuent à consolider l’indépendance de décision et de politique des pays.

Mes vœux sincères au Président de la République pour son 40e anniversaire de l'accession à la tête de l'Etat.

Vive le Cameroun uni.