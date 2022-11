DISTINCTION-5 ÈME ÉDITION DU PRIX DE L'EXCELLENCE DU LEADERSHIP EN SANTÉ AU CAMEROUN :: CAMEROON

DISTINCTION-5 ÈME ÉDITION DU PRIX DE L'EXCELLENCE DU LEADERSHIP EN SANTÉ AU CAMEROUN: LE COMITÉ D'ORGANISATION PEAUFINE LES DERNIERS RÉGLAGES.

En prélude à la 5ème édition du prix de l'excellence leadership en santé au Cameroun(PELSC), Joseph MBENG BOUM Président du comité d'organisation et Directeur général du groupe Échos Santé a présidé ce vendredi 04 novembre 2022, un point de presse en faveur des dernières mises au point de la grande messe annuelle qui encourage et prime les professionnels de santé, qui s'illustrent de manière significative dans le cadre de l'amélioration du système de santé au Cameroun. C'était au centre international de référence Chantal BIYA(CIRCB) en présence de quelques membres du comité scientifique.

Contrairement à la date du 17 novembre 2022 initialement prévue pour la tenue de la cérémonie du PELSC, le comité d'organisation est monté au créneau afin d'apporter des éclairages. << pour le compte de cette 5 ème édition, la cérémonie de remise du prix d'excellence de leadership en santé au Cameroun (PELSC) prévue le 17 novembre 2022, a été ramenée le mardi 15 novembre 22 pour les contraintes techniques indépendamment de notre volonté.>> a déclaré le président du comité d'organisation.

Malgré ce rapprochement de la date, Joseph MBENG BOUM a tenu également à rassurer les acteurs impliqués au coeur de la cérémonie sur l'effectivité des préparatifs . << le comité d'organisation et le comité scientifique rassurent les partenaires nationaux et internationaux que les travaux relatifs à la réussite de cet événement se poursuivent sereinement et comme vous pouvez observer nous avons des trophées, du matériel médical et des lots plus lourds qui seront dévoilés sur le théâtre de la remise des prix à la salle des banquets de la croix rouge.>> a t-il laissé entendre.

Dans la même veine, le comité scientifique du prix d'excellence leadership en santé au Cameroun(PELSC) a non seulement tenu à féliciter l'initiative pour le rôle joué dans l'amélioration du système de santé mais aussi il a tranquillisé l'opinion national s'agissant de l'implication du comité scientifique pour le succès de la cérémonie. << Nos félicitations au président du comité d'organisation pour cette initiative innovatrice. Le professeur Emmanuel Eben MOUSSI, président du comité scientifique que je représente apporte tout son soutien à la réussite de cet événement. Nous pensons que cette initiative de la société civile mérite d'être soutenue. Compte tenu des délais, je peux donc confirmer à Monsieur MBENG BOUM que le comité scientifique est casiment prêt >>a indiqué le Professeur Tetanye EKOE, vice-président du comité scientifique du PELSC.

Sur la question relative aux critères d'évaluation des différents nominés, le comité scientifique informe avoir déployé d'énormes dispositifs << en terme de méthodologie, nous avons constituer dans les 10 régions les démembrements du comité scientifique qui tourne autour du délégué de la santé de tous les régions qui s'est entouré de tous les représentants du corps professionnel de la santé. Autour de ces délégués de la santé nous avons créé des noyaux des personnes crédibles chargées d'analyser, des fiches permettant d'évaluer le personnel de santé, les formations sanitaires, les organisations non gouvernementales, les établissements qui concourent à la formation des médecins. C'est sur cette base que nous avons établi de façon rigoureuse la liste des nominés de chacune des régions à partir duquel il serait possible de primer le balon d'or du leadership en matière de santé.>> a t-il précisé.

Il est important de préciser qu'en marge de la 5 ème édition du prix d'excellence leadership en santé au Cameroun (PELSC), le président du comité scientifique a présidé le 03 novembre 2022 au CIRB, la 4 ème session du comité consacrée à la délibération des nominés de cette messe d'excellence des soldats de la santé.