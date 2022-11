CAMEROUN :: CYNTHIA FIANGAN REPREND LE CHEMIN DE L’ECOLE :: CAMEROON

La jeune femme a commencé une formation en haute couture ce jeudi 03 novembre 2022.

L’insertion sociale de Biloa Atangana Christelle alias Cynthia Fiangan est effective. La jeune femme intègre dès ce jour le centre privé de formation professionnelle des Arts de la mode à Yaoundé, un centre agréé par le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

«L’école, creuset de la sagesse est donc sa nouvelle vie, sa nouvelle adresse, sa nouvelle priorité avec pour leitmotiv : réussir et devenir grande tailleuse de première place demain », explique Polycarpe Xavier Atangana Eteme de la société fraternelle, qui suit cette affaire depuis le début. Il précise qu’elle aura deux années pour terminer sa formation, étant déjà titulaire d’un baccalauréat en Industrie d’Habillement (IH).

Sortie de prison il y a juste deux semaines, Cynthia Fiangan a passé trois mois dans les geôles de la prison centrale de Yaoundé Kondengui. Elle a été reconnue coupable des faits qualifiés d’outrage à la pudeur, prostitution et publications obscènes, par le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif. Une décision de justice rendue par dame Mpoule Enongue Carine Myriam, le 19 octobre 2022. Cynthia Fiangan a ainsi été recadrée par la justice, mais reste toujours dans le viseur du procureur de la République en cas de récidive.

Également dans le viseur des poursuites judiciaires, les personnes qui, avec faux profils, utilisent ses noms et images pour alimenter des pages aux objectifs peu recommandables.

Après une thérapie psychologique et psychopathologique pour sa réinsertion sociale, Cynthia Fiangan va poursuivre cette formation en haute couture; une seconde chance pour « tout changer dans sa vie », déclare le sieur Atangana Eteme. Une opportunité d’adaptation au monde professionnel après sa sortie de prison le 20 octobre 2022.

Rappelons que le 20 juillet 2022 la jeune femme ayant enfreint la loi en publiant des vidéos nues d’elle, est Interpellée. Atangana Christelle est ainsi immédiatement incarcérée. Le ministère public, patron des poursuites, lui reprochait les infractions d’outrage à la pudeur, prostitution et publication obscène, prévues et réprimées par les articles 263, 264 et 265 du code de procédure pénale.