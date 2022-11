CAMEROUN :: Aéroport international de Douala : Nghah For épinglé dans l’importation frauduleuse des cercueils :: CAMEROON

Le silence pesant du Directeur général des Douanes Fongod Edwin inquiète la hiérarchie et semble être un aveu de complicité.

Selon nos informations, le Capitaine des Douanes Chef Subdivision Commerciale Aéroport de Douala, Nghah For conduit un réseau mafieux. Ce réseau excelle dans le non-respect des procédures liées à la prise en charge des marchandises à l’Aéroport International de Douala. Notamment les cercueils. A plusieurs reprises, le Capitaine Nghah for a refusé de fournir des justificatifs concernant l’importation de cercueils non déclarés.

« Le commerce des cercueils importés génère de gros bénéfices. Les clients sont de plus en plus intéressés par les cercueils made in France et made in Canada, » déclare un agent des pompes funèbres de la capitale régionale du Littoral. « En ce moment, les registres de commandes sont saturés. Les commandes de cercueils sont faites par lots de 64, » poursuit-il.

Les intérêts de l’Etat bafoués

Interrogées sur l’origine des cercueils importés qui pullulent dans les pompes funèbres, des sources indiquent qu’un réseau est à pied d’œuvre. Ce réseau a des ramifications au Port Automne de Douala et à l’Aéroport International de la même ville. Une autre branche du réseau serait en gestation du côté du Port Autonome de Kribi. La Douane qui est sensée jouer de rôle de filtre dans l’import-export, a décidé de fermer les yeux.

« L’importation des cercueils est désormais exempte de tout contrôle. Celui qui tente de s’intéresser au trafic est ciblé. Il s’attire automatiquement des ennuis. Certains cadres de la Douane sont devenus des fournisseurs attitrés. Cela entraîne un manque à gagner à l’Etat du Cameroun, » précise une source.

L’économie nationale mal en point

A dire que le ver est dans le fruit. Il faut faire quelque chose. L’économie nationale est en danger. L’importation frauduleuse des cercueils a pris des proportions inquiétantes à l’Aéroport International de Douala. Cette activité qualifiée d’anti patriotique absorbe beaucoup les gabelous. Les autres marchandises ne retiennent plus leur attention. « Etant donné que l’importation frauduleuse des cercueils constitue une source de revenus que voulez-vous que les agents de la Douane fassent ? » s’interroge un opérateur économique. « L’importation des cercueils leur permet d’arrondir les fins de mois.

D’aucuns ont des cotisations et des charges familiales énormes. Ils ne peuvent que s’en donner à cœur joie, » conclut l’opérateur. Sollicité par votre journal sur la question le Directeur Général de la Douane camerounaise Fongod Edwin a observé un silence solennel comme à l’accoutumée. Nghah For a, quant à lui, via son conseil nous renvoyés à la Direction Générale des Douanes.