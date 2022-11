MONDE ENTIER :: Top 5 des cryptomonnaies les plus prometteuses en 2022 :: WORLD

L’année 2022 a été marquée par une importante baisse du cours des cryptomonnaies. Toutefois, les activités liées à ces actifs ne se sont pas arrêtées pour autant. Les plateformes d’achat et de vente de cryptoactifs ont même continué à tourner beaucoup plus qu’avant. Le grand changement qui a été noté se trouve dans l’apparition de monnaies virtuelles jusqu’alors méconnues. En effet, elles sont arrivées à se frayer un chemin dans le classement des cryptos à fort potentiel. Dans les lignes à suivre de cet article, vous en apprendrez plus à ce propos.

Solana (SOL)

C’est la cryptomonnaie qui suscite le plus la curiosité de bon nombre de personnes et son impact s’étend à toute la blockchain. Les plateformes comme bitcoin prime , commencent petitement à s’y intéresser. Si aujourd’hui, elle attire autant les investisseurs, c’est avant tout à cause de la rapidité et des faibles frais de transaction liés à son utilisation.

En réalité, Solana c’est près de 3 000 transactions effectuées à la seconde et des frais avoisinant les 0,00025 $. Comme vous le constatez, c'est assez intéressant comparativement à ce qui se fait ailleurs sur le marché. Sa grande productivité et le taux énorme d’opérations traitées en un temps record justifient son attractivité et sa réputation chaque fois plus grande dans le milieu.

USD Coin (USDC)

Vous connaissez sûrement certaines cryptomonnaies réputées pour la stabilité de leurs valeurs et de leurs stables coins. La star de ce type de monnaie virtuelle est bel et bien l’USD Coin et ceci n’est pas dû au hasard. Cette cryptomonnaie doit sa popularité au dollar américain qui est l’actif traditionnel sous-jacent sur lequel elle est le plus souvent indexée. C’est aussi l’une des rares devises virtuelles qui garantit aussi bien la transparence sur les diverses transactions.

Ainsi, en consultant les informations relatives à la blockchainethereum où elle est installée, vous en apprendrez plus sur :

les réserves de garantie mises en jeu ;

la quantité decryptomonnaies qui est en circulation ;

et les informations crédibles sur les réels risques de pertes.

L’USDD Coin comme vous le voyez est donc l’une des monnaies vers lesquelles les cryptos enthousiastes se ruent quand le marché est baissier. C’est d’ailleurs ce qui lui confère la quatrième place au plan mondial. En outre, les investisseurs et autres traders ne cessent de renouveler leur confiance au fil des transactions.

Polygon

Au nombre des devises numériques qui explosent le compteur grâce à leurs performances ahurissantes, il y a la cryptomonnaiePolygon avec ses statistiques incroyables. Semblable à Solana sur le principe de fonctionnement, elle se distingue de cette dernière par son évolution. Cette devise est en constante progression et cela se voit par le nombre de transactions par secondes dont elle fait montre.

Polygon c’est alors près de 7 000 opérations à la seconde et comme si ce n’était pas assez, ses créateurs veillent au grain pour qu’elle soit échangeable sur un grand nombre de plateformes. À l’heure actuelle,Coinbase, Binance et Kraken pour ne citer que celles-là échangent régulièrement ce type de monnaies virtuelles.

FTX Token

En 2022, il est impossible de ne pas entendre parler du site web spécialisé qui a surclassé de grands noms comme Binance et Coinbase. FTX puisque c’est d’elle qu’il s’agit est très recherchée. Il en est de même pour sa monnaie virtuelle sous-jacente qu’est le FTX Token. La plateforme déverse périodiquement quelque 352 millions de tokens. Ceci est largement suffisant pour combler les besoins liés aux produits financiers qu’elle offre.

Quant (QNT)

Il s’agit là d’une cryptomonnaie d’exception qui a su se faire au fil du temps un chemin vers le succès. Sa singularité réside notamment dans le fait que son réseau est développé dans l’optique de connecter différents systèmes de blockchains.

Disponible sur Overledger, elle sert davantage les intérêts des institutions décentralisées qui doivent combiner entre elles divers dispositifs de transaction. C’est une devise à la fois volatile et performante qui a ses chances de progresser. C’est d’ailleurs ce qui justifie sa présence dans ce classement très sélectif.