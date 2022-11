BELGIQUE :: Voici comment Christelle Nadia Fotso va passer son 6 novembre 2022 :: BELGIUM

Une canne et une prothèse pour affronter 42 km de marche à New York ce 6 novembre; telles sont les armes qu'utilisera Christelle Nadia Fotso (CNF) ce 6 novembre pour se battre contre la discrimination dont elle est victime.

"Faire le marathon de New York, c’est tout tenter pour dépasser cette idiote question de compassion qui empêche de parler de droits et de la loi. Tant de fois, on m’a fait payer tout acte charitable. Ne jamais me permettre d’oublier que mon handicap fait de moi une personne qui n’a pas de pouvoir puisque pour faire respecter la loi, il en faut" a écrit CNF.

Lire sur le même sujet ici