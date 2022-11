LE DOCTEUR MANAOUDA MALACHIE ET L'AMBASSADEUR DE FRANCE AU CAMEROUN PASSENT EN REVUE LES QUESTIONS :: CAMEROON

SANTÉ-PUBLIQUE: LE DOCTEUR MANAOUDA MALACHIE ET L'AMBASSADEUR DE FRANCE AU CAMEROUN PASSENT EN REVUE LES QUESTIONS DE SANTÉ.

Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les membres du gouvernement, son Excellence Thierry MARCHAND, Ambassadeur de France au Cameroun a été reçu en audience ce Jeudi 03 novembre 2022 par le Ministre de la santé publique.

Pendant plus d'une heure d'horloge, le Docteur MANAOUDA Malachie et son hôte de marque se sont entretenus sur des sujets de santé en occurrence; la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, le chèque santé, la mise en place du service d'aide médicale urgente (SAMU), les épidémies émergentes et la place du centre pasteur.

À la lumière des échanges autour de ces questions, les deux personnalités ont profité pour réchauffer la coopération bénéfique qui lie les deux institutions.

Le diplomate Français a par ailleurs présenté son soutien indéfectible vis-à-vis du Docteur MANAOUDA Malachie dans la perspective de la réussite de ses missions. Dans un contexte marqué par des crises multiformes, le patron de la santé publique a tout de même félicité l'engagement de la France aux côtés du Cameroun.