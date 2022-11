CAMEROUN :: 1mn de silence en la mémoire de Félix Moumié sur l'initiative de la diaspora combattante de Belgique :: CAMEROON

3 novembre 1960- 3 novembre 2022. Il y a exactement soixante deux ans jour pour jour, que Félix Roland Moumié a été tué par empoisonnement à Genève .

En ce jour, 3 novembre 2022, sa mémoire sera honorée aussi bien au Cameroun, en Guinée Conakry qu’au sein de la diaspora progressiste camerounaise sur l'initiative de plusieurs organisations patriotiques camerounaises. Tous les Camerounais et amis du Cameroun, patriotes animés par un devoir de mémoire garderont une minute de silence à 13 heures 00 pour entretenir la mémoire de l’un des figures historiques du nationalisme camerounais mort le 3 novembre 1960.

Médecin chirurgien de profession après de brillantes études menées à Brazzaville et à Dakar, sa rencontre avec Ruben Um Nyobe en 1947 lui permettra de matérialiser un militantisme anticolonialiste dont la graine était déjà semée au cours de son parcours universitaire aux côtés notamment des Gabriel D’ARBOUSSIER et Jean SURET-CANALE. Son engagement politique lui vaudra d’être maintes fois sujet à des affectations disciplinaires notamment dans le septentrion et à l’Est du pays où il s’attèlera à faire passer le message de l’Union des populations du Cameroun et à gagner des militants.

Dr Félix MOUMIÉ ne se laisse pas influencer par les multiples affectations disciplinaires. Les idées indépendantistes de l’UPC ont le vent en poupe et pour réitérer une énième fois la ferme volonté des populations camerounaises à s’autodiriger, l’ UPC se mobilise en 1955 sur l’ensemble du territoire. En réaction à une sortie du Français Roland PRE, jugée mensongère, MOUMIÉ Organise une assemblée publique malgré l’interdiction des regroupements de plus de deux personnes. Le feu sera ouvert sur les militants pourtant non armés; bilan: des morts par milliers, le siège de l’UPC saccagé et de nombreuses arrestations enregistrées. MOUMIÉ s’échappe et rejoint le Cameroun britannique où il va poursuivre son militantisme sans jamais faiblir.

La proclamation de l’indépendance du Cameroun en 1960 suite aux oppressantes revendications ne refroidira pas la lutte de l’UPC et de MOUMIÉ. Clairement vu comme une grande menace aux subterfuges de la France pour garder le pays sous contrôle, le successeur de Ruben UM NYOBE sera lâchement assassiné, empoisonné au Thallium en Suisse et meurt le 3 novembre 1960, quelques jours après la célébration de son 35 ème anniversaire.

Si la mémoire de Félix Roland Moumié reste vivante à travers une rue de Montpellier en France qui porte son nom, des ouvrages et documentaires consacrés à sa vie et à sa lutte. Comme celles des héros de cette période trouble de l’histoire du Cameroun, notamment Ruben UM NYOBE , Ernest OUANDIE etc, la mémoire de Moumié attend toujours d’être honorée au Cameroun dans le dépassement de la loi de 1991 à la hauteur de son sacrifice.

Une minute de silence ce 03 novembre 2022 à 13 heures précises ( Heures du Cameroun) en la mémoire de Félix Roland Moumié

En ce 3 novembre 2022, en dehors de quelques activités annoncées ici et là par plusieurs organisations de la société civile et politique camerounaises et internationales, des associations de la diaspora Camerounaises combattantes de Belgique quant à elles comptent faire de cette commémoration, une journée spéciale consacrée à la mémoire de nos martyrs à travers une minute de silence à 13 heures précises ( Heures du Cameroun) aussi bien au sein de la diaspora progressiste et patriotique qu'aux patriotes sur le plan national.

En ce même jour, une gerbe de fleurs sera déposé sur la tombe de Félix Roland Moumié au cimetiere de Kaloum à Conakry.

Fait à Bruxelles le 03 novembre 2022

Ophilia Mbi, Membre du Comité Exécutif du CODE

Marcel TCHANGUE, Membre fondateur du Mouvement de Février 2008

Gisèle EMEGUE, Présidente Action Solidaire Internationale

EMENE Louise, Ambassadrice de la Fondation Moumié

Hugues SEUMO, SG du CEBAPH

Fabrice NJAYOU, Président ASMA