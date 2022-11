CAMEROUN :: Octobre Rose au MINT: le personnel se fait dépister. :: CAMEROON

Le Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ, a présidé ce lundi 31 octobre 2022, dans la salle de conférences de son cabinet, la causerie éducative entre les professionnels de la santé et le personnel du MINT, en marge de la journée retenue pour le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus au personnel féminin du Département ministériel dont il a la charge.

Étaient présents à cette rencontre, le Ministre Délégué, le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général et les personnels de santé de l'Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé. Habillées de rose symbole de féminité, douceur, joie, et de bonne santé, ces dames sont passées par plusieurs étapes pour se faire dépister. Il s'agit de l'enregistrement, l'octroie d'un numéro d'ordre et enfin le passage au dépistage proprement dit. Ce dépistage qui dure quelques minutes consiste à se faire palper les seins par le personnel sanitaire et faire un frottis du col de l'utérus afin de détecter une possible anomalie ou une présence de cellules anormales. Au bout de ce processus, les résultats sont immédiatement donnés .

Cette cérémonie, la toute première du genre au MINT est l'initiative du patron de ce Département ministériel, dans le but de rappeler à tous les personnels l'impérieuse nécessité de la préservation de la santé au travail. Une initiative qui va s'inscrire dans un rituel pour les prochaines années.