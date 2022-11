CAMEROUN :: Dr YOUSSI « Le concept de "beeyoulogie", a été créé en 2020 à Paris, par moi-même » :: CAMEROON

Né à Bafoussam au Cameroun, capitale de la région de l’ouest, et après avoir suivi des études de Médecine, le Dr YOUSSI termine en 1988 à Paris mais ne passe sa thèse de doctorat en médecine qu’en 1995 et s’oriente d’abord en médecine tropicale, puis en addictologie, nutrition et sexologie, utilisant dans ses pratiques les technique d’analyse transactionnelle, l’hypnose, la PNL et en autodidacte pour mieux approfondir les caractéristiques d’addictologie, des pathologies mentales, celles de neuroscience, métaphysique, en France. Devenu Médecin Addictologue et Nutritionniste, il a pendant 40 ans, procédé aux conseils en transformations des apparences intérieures. Fort de ces expériences, il développe et adapte un courant holistique, pluridisciplinaire, englobant des multiples disciplines, de la médecine, physique, physiologique, et surtout de la santé définie par l’OMS comme le bien-être physique, mentale, psychologique, philosophique, sociologique et environnementale.

Tout cela constitue un concept dénommé BEEYOULOGIE (prends conscient de l’Etre Humain que tu es, et une méthode, celle des 6 approches de transformations intérieures et de changement extérieurs (M6ATICE).

Il est connu pour ses critiques du courant racialiste, car il n’y a qu’une seule race humaine, de la stigmatisation et auto-stigmatisation, condamne la tyrannie des apparences et lutte pour imposer l’idée d’un seul Être cosmique, universel, unique, non apparent et par conséquent immortel, éternel, parfait, divin, gouverneur mondial des personnes et personnes humaines citoyennes du monde.Notre rédaction l’a rencontré pour vous.

Bonjour Dr YOUSSI

Bonjour

Qui est le Docteur YOUSSI ?

Mon nom est YOUSSI David à l’état civil. J’ai 74 ans, 22 années passées au Cameroun, mon pays natal et 52 années depuis 1971, passées hors du Cameroun, plus précisément en France dans le 19ème arrondissement de Paris. Je suis marié et père de quatre enfants.

Vous êtes médecin généraliste ; également spécialisé en addictologie, nutrition, médecine tropicale, avec approche globale, neuroscientifique et métaphysique, parlez-nous de ces branches peu connues de la médecine en Afrique

L’addiction est une incapacité à se retenir de consommer, telle est la définition du psychiatre addictologue Laurent Karila. Le terme d’addiction sous-entend l’absence d’indépendance, liberté. Selon le psychiatre, une addiction est une maladie touchant la récompense, la motivation, le contrôle, le plaisir et un large panel d’émotions. L’addiction est un déséquilibre permanent de l’échelle du plaisir (quand la personne qui souffre d’addiction se sent mal, cette dernière consomme sans réussir à rééquilibrer les choses). A l’Institut de beeyoulogie, Nous rajouterons que les problématiques d’addictions sont des pathologies, complexes, paradoxales, faites d’ambivalences, de tout et son contraire, car en cas de manques de contacts d’une personne avec les autres personnes, sans oublier que le premier contact d’une personne avec une autres pour la première fois, se déroule souvent en trois épisodes.

Après 40 ans d’exercice de votre métier en occident, vous avez décidé de rentrer dans votre pays pour mettre au service des vôtres vos nombreuses connaissances, qu’est-ce qui motive cette décision ?

Tout d’abord la passion de transmettre surtout aux jeunes générations la valorisation de leur existence au pays, et que l’objectif de toute vie sur terre est sa contribution à la faire accroitre en découvrant que la vie est mouvement partout et tout le temps ; et que tout mouvement nait des deux contraires comme en électricité. Exemple d’un véhicule, pour qu’il démarre il lui faut de l’Energie et cette Energie vient d’une batterie, et cette batterie possède deux câbles, chaque câble a deux bouts, et chaque bout se connecte sur l’autre bout qui est contraire à lui, en opposition et cette opposition se transforme en complémentarité vis-à-vis de l’autre, ceci est valable pour toute vie, qui se manifeste si et seulement si les oppositions décident de se rencontrer pour construire la vie ensemble.

Vous avez fondé un courant de pensée dénommé BEEYOULOGIE, pouvez-vous nous en dire plus ? Comment est-il né ?

Le concept de "beeyoulogie", a été créé en 2020 à Paris, par moi-même, et ce après 66 années de vie marqué par deux chocs brutaux imprévus et inattendus successivement à l’âge de 6 ans, à Bafoussam mon village natal, puis à l’âge de 10 ans, lors de mon déplacement avec ma sœur ainée de Douala capitale économique du pays à destination de Bafoussam. Cependant en dehors de ces deux épisodes qui m’ont traumatisé et m’ont convaincu au plus profond de mon âme et mon esprit qu’il ne faudrait pas se fier ni au corps, ni aux âmes, ni encore à l’esprit, il y a un fait historique ; la découverte sur une place du marché, à quelques dizaines de km de la ville de Douala, des têtes enlevées de leurs corps, à coup de coupe-coupe et de machettes par des gendarmes qui pourchassaient ces vrais nationalistes qu’ils appelaient maquisards. Il se trouve que ces têtes sans vie des victimes, nous horrifiaient par leur aspect et surtout les yeux écarquillés de certains, et fur et à mesure que nous approchions d’elles nos cœurs battaient comme si ils voulaient s’arracher et sortir, nos respirations étaient à la fois en apnée et hyper ventilaient. Ma sœur m’a pris dans ses bras et à fuit comme un lièvre pour m’enlever et m’isoler de ce cauchemar morbide.

Voilà pourquoi est né les germes de beeyoulogie, qui s’est renforcé dès l’arrivée en France en1971. Je n’ai jamais cessé de percer le mystère qui se trouve au-delà des apparences. Prenant la décision de trouver ce qui échappe à la barbarie et aux risques de trahison, d’abandon, de rejet, d’humiliation avec un très grand sentiment de frustration, de culpabilité et d’humiliation.

Beeyoulogie, est né de toutes ces recherches sur l’égalité, les stigmatisations et stéréotypes, les discriminations, et ce sur les terrains des idées, et idéologies théories et des observations pratiques et à travers les disciplines, les publics multiples et différents, des endroits différents, s’appliquant aussi bien sur les plans individuels, familiaux, sociaux, dans les institutions scolaires, professionnelles, académiques, Universitaire, ainsi que toutes autres institutions et fondations.

Quelle est votre cible ? Comment comptez-vous l’implémenter au Cameroun ?

Depuis le début de l'année 2021, l’Institut BEEYOULOGIE se déploie en France en ligne et en présentiel. Face à la diversité actuelle des addictions aux multiples apparences, de nombreux intervenants se retrouvent confrontés à une sorte d'obsolescence de leurs méthodes d'approche antérieures. Voilà pourquoi nous les ciblons pour les former à devenir beeyoutherapeutes et beeyoupraticiens. Grâce au développement de notre méthode de formation des intervenants et des spécialistes du développement personnel (institut beeyoulogie les forme à aller au-delà du développement personnel) nous apportons à ces derniers des ressources créatives innovantes, originales et supplémentaires pour une prise en charge plus adaptée à ces fluctuantes problématiques. Institut Beeyoulogie, réalise avec talent des accompagnements le plus personnalisé adapté aux contextes des addictions de l’être humain aux apparences multiples, changeantes contenant des innovations, des échanges interactifs, immersifs et improvisés à l’alternative de leurs publics. Nous accompagnons toutes les personnes en souffrance, qui n’ont pas réussi à s’en sortir par le biais d’autres méthodes.

Puisque vous parlez de conférence et passage sur les medias audiovisuels, avez-vous jusqu’ici reçu des invitations ?

NON, cependant nous faisons de la communication pour nous faire connaitre en proposant à passer sur les réseaux sociaux, des interventions en entreprise et formation des intervenants.

Dans le cadre de votre projet, dites-nous quel est votre vision à court, moyen long terme ?

Diffusion du concept de beeyoulogie (beeyouassistance), formation de beeyoutherapeutes, beeyoupraticiens, beeyoumessages. Nous déployer dans tout le Cameroun.

Quels sont vos attentes vis-à-vis des autorités Camerounaises ?

Nous attendons des autorités qu’ils aient une attention particulière sur nous pendant que nous intervenons sur le terrain (des formation des formateurs du concept et méthode de beeyoulogie : beeyoupraticiens, beeyouthérapeutes et beeyouanimateurs et animatrice) des sensibilisation pour diminuer les effets de la tyrannie des apparences, par les auto-stigmatisations/stigmatisations et auto-discriminations/discriminations, auto-stéréotypes et stéréotypages, auto-étiquetage/étiquetage, auto-dénigrement suite à la valorisation sociale et professionnelles des personnes qui ont des biens, des instructions, des talents, des beautés physiques et morales, à qui l’on va attribuer des grandes valeurs en capitaux symboliques de bonté, et que l’on va dire qu’il ou elle et juste, vrai(e ) , belle ou beau, bien, enthousiaste, joyeux/ joyeuses, forte de caractère au détriment du faible, rempli de gentillesse au détriment du pas gentil(le) plus éclairante que non, plus intelligente que non , plus reflechi que non. Le concept de beeyoulogie a pour challenge de mettre en œuvre le changement pour faire triomphe l’égalité par la prise de conscience du concept de l’Etre et de son non apparence, de son nom existence, de sa nature unique qui gouverne les entités humaines, animales, végetales et minérale.

Que l’état nous accorde l’agrément pour s’implanter, intégrer le concept de beeyoulogie, stigmaction dans le cursus des différents ministères.

Merci de nous avoir accordé cet entretien

C’est moi qui vous remercie.