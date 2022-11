ÉGLISE PRESBYTÈRIENNE CAMEROUNAISE : GRÈVE ANNONCÉE A L'HÔPITAL CENTRAL D'ENONGAL :: CAMEROON

L'enfer qu'un homme de Dieu vit actuellement à l'église presbyterienne camerounaise (EPC) précisément à l'hôpital central d'Enongal situé au cœur de la ville d'Ebolowa n'a d'égal que le satanisme.

James ZAME AMVENE, infirmier retraité, âgé de 67 ans, s'active par des basses manœuvres pour faire chasser le Révérend-Pasteur et infirmier, Simon Pierre MVONGO, de sa maison de fonction pour la mettre en location et gagner l'argent.

L'infirmier, James ZAME AMVENE a travaillé à l'hôpital protestant de Ngaounderé propriété de l'église luthérienne du Cameroun (ELC), de sa jeunesse jusqu'à l'âge de 55 ans quand il fut licencié pour faute grave. Il avait pour collègue et amie dame KA'ANÉ.

L'hôpital protestant de Ngaounderé est joignable au téléphone 697 46 85 71 ou email : hopitalprotestant@yahoo.fr

Déjà retraité et sans ressources financières, James ZAME AMVENE qui n'a pas construit une maison dans son village à SONKOT-MINKAN sur la route d'Akom2, fera pitié à madame KA'ANÉ. Celle-ci va manoeuvrer avec le concours de certains anciens de l'église et pasteurs pour le faire loger à Enongal et lui trouver un petit poste de travail à l'hôpital central d'Enongal outrepassant la limite d'âge malgré l'opposition du Dr ZAMBÉ, ex médecin-chef, de nationalité Congolaise qui proposait que l'hôpital devrait plutôt recruter des jeunes infirmiers compétents et les promouvoir.

A chaque fois qu'il y a une opération chirurgicale programmée, le médecin-chef fait appel à l'infirmier, Simon Pierre MVONGO jugé plus compétent pour la pratiquer. L'infirmier, James ZAME AMVENE commence à exprimer de la jalousie. Surtout que les malades font savoir que Simon Pierre MVONGO du fait de sa double casquette de pasteur et infirmier dégage plus d'assurance.

Simon Pierre MVONGO qui a travaillé à l'hôpital central d'Enongal et autres hôpitaux de l'église presbytèrienne Camerounaise pendant 30 ans parmi lesquels 15 ans sans percevoir son salaire et sans ses cotisations sociales versées dans son compte à la caisse nationale de prévoyance sociale(CNPS) continue donc d'habiter dans sa maison de fonction depuis sa récente mise en retraite, en attendant que l'hôpital central d'Enongal procède au règlement de ses 15 ans de salaires impayés, de sa situation de pension vieillesse inexistante et lui verse les frais de transport pour regagner sa résidence habituelle. L'infirmier retraité,James ZAME AMVENE curieusement promu entre-temps infirmier-chef, argue que le président du conseil d'administration de l'hôpital central d'Enongal, le directeur de l'œuvre médicale, le modérateur de l'assemblée générale et le secrétaire général de l'EPC l'ont choisi et instruit verbalement de chasser des logements de l'hôpital central d'Enongal tout le personnel ayant atteint l'âge de la retraite fixé à 60 ans pendant que lui-même a 67 ans.

Le personnel de l'hôpital en soutien au révérend pasteur,infirmier, Simon Pierre MVONGO, demande donc aux hauts responsables de l'église presbytèrienne Camerounaise(EPC) de chasser également d'Enongal le retraité James ZAME AMVENE, surtout que ce dernier a pour seul travail de mettre en location les maisons et pavillons de l'hôpital ,de faire creuser et vendre la latérite issue du terrain de l'hôpital menaçant ainsi la fondation de certains édifices, de gérer les recettes de la morgue et l'annexe de l'hôpital comme une épicerie sans la moindre caisse automatique émettrice de factures et enregistreuse de recettes.

C'est d'ailleurs avec l'argent de ces loyers et autres recettes de l'hôpital que cet individu construit en ce moment même une imposante villa au quartier Bilone à Ebolowa.

Depuis quelques jours, James ZAM AMVENE tempête à gauche et à droite, interdisant la sortie de la moindre information sous peine de représailles. Il n'hésite pas à faire appel à certains de ses soutiens au niveau de l'église pour l'aider à se maintenir en poste. D'autres affirment que James ZAM AMVENE est un opportuniste car il a fait toute sa carrière à l'église luthérienne du Cameroun (ELC) mais vit en ce moment grace à l'église presbyterienne camerounaise (EPC).

Bizarrement, lorsqu'il a un évènement, il fait appel à un apôtre évangéliste pour des séances de prières à son domicile d'Enongal et même à l'intérieur de l'hôpital central d'Enongal. N'est ce pas là une insulte à tous les pasteurs de l'église presbytérienne camerounaise (EPC).Tout le personnel de l'hôpital central d'Enongal sans salaire depuis plusieurs années invite à la nomination d'un médecin en qualité de directeur à la tête de l'hôpital et continue de demander le limogeage de l'infirmier-chef, James ZAME AMVENE.