SANTÉ PUBLIQUE-LUTTE CONTRE LES FAUX MÉDICAMENTS: LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ANNONCE LA CRÉATION D'UNE AGENCE NATIONALE DU MÉDICAMENT.

Dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments, le Ministre de la Santé publique a présidé le mardi 01 novembre 2022, un point de presse à la salle des conférences de son Ministère, en présence du Professeur Félix ZOGO, secrétaire général du Ministère de la Communication, représentant du MINCOM.

Au cours de cette communication intervenant après la célébration le 12 octobre dernier de la journée Africaine de la lutte contre le faux médicament, le Docteur Manaouda MALACHIE a annoncé la mise sur pied d'une agence nationale des faux médicaments ainsi qu'une bactérie de mesures afin d'intensifier la lutte contre le phénomène " dans la perspective de préserver la santé de nos compatriotes suite à la recrudescence des faux médicaments, nous comptons à court terme, organiser une vaste campagne de sensibilisation-reflexion, la signature d'une convention de collaboration avec l'association des communes et villes unies du Cameroun(CVUC) pour la fermeture systématique des boutiques de vente des médicaments, la saisie, la destruction et les poursuites judiciaires de tous les acteurs impliqués dans la vente des faux médicaments et autres produits pharmaceutiques conformément à la réglementation en vigueur par ailleurs nous entrevoyons aussi, la mise en place d'une agence nationale du médicament au Cameroun" a t-il déclaré.

En outre, le Docteur Manaouda MALACHIE a également passé en revue les actions fortes menées par son Ministère dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments. " nous avons procédé à la surveillance effective du marché pour éviter l'infiltration dans les structures d'approvisionnement en médicaments (SYNAME), le contrôle à l'importation, ce qui a permis de détecter les conteneurs de produits pharmaceutiques non conformes, des saisies-destruction de plusieurs stocks évaluées à 206 en 2021, ainsi que 150 poursuites judiciaires pour la même année, avec une dizaine de personnes condamnées avec sursis de 30 jours à 2 ans de prison" a t-il laissé entendre.

Dans la même veine, le MINSANTÉ a invité les citoyens à lutter contre les faux médicaments en dénonçant les acteurs impliqués, bien plus en sensibilisant l'entourage sur les effets néfastes du faux médicament pour la santé.

Il est important de préciser que selon le membre du gouvernement, le médicament est un élément essentiel pour la santé des populations. En raison de la croissance du phénomène des faux médicaments, l'État perdrait près de 33,2 milliards de fcfa soit 7,0℅ des dépenses en santé avec l'un des pôles les plus élèves des dépenses de santé des ménages, estimés à 50℅.