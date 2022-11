CAMEROUN :: Gospel : Minister Benita Prisca communie avec ses fans :: CAMEROON

Actuellement présent au Cameroun pour son concert qui aura lieu ce Samedi 05 Novembre au Parcours Vita de Douala, l'artiste Gospel Minister Benita Prisca a rencontré ses fans pour une communion et un instant de prière. Au terme de cette rencontre, tous les personnes présentes ont pu avoir un ticket pour le concert de l'artiste.



La rencontre s'est tenue ce 1er Novembre à la salle des fêtes de la Boulangerie d'Akwa. Ils sont nombreux à avoir répondu présent pour cette communion avec leur artiste qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de rencontrer. Cette rencontre qui s'est tenue en prélude à son concert a été riche en émotions et pleine de prières et, plusieurs personnes ce soir sont sorties bénies de cette salle. En effet, d'après notre artiste Benita Prisca, lors de sa prière pendant la soirée Dieu lui a fait des révélations et des personnes qui avaient des soucis, ne croyaient plus à la vie, ont vu leur situation être modifiée grâce à la présence de Dieu. Effectivement, Benita Prisca a voulu passer un message important lors de cette soirée c'est celui de la "Victoire":



«Le message que j'ai voulu passer ce soir c'était que chacun commencé à comprendre que la peur doit changer de camp. En tant qu'enfant de Dieu, le seigneur nous dit dans le livre de psaumes chapitre 27 verset 1 ceci " l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurai je peur, l'éternel est la force de ma vie de qui aurai je peur ?". Donc c'est très important que nous puissions savoir que quel qu'en soit les oppressions, quel qu'en soit les attaques sur notre vie nous avons la victoire et nous devons apprendre à prendre les promesses de la parole de Dieu et les appliquer dans nos vies et apprendre à croire que ce que le seigneur dit est vrai, et que nous sommes les personnes de la destinée à la gloire de Dieu(...) Pas d'excuses pour la dépression, pas d'excuses pour la misère, pas d'excuses pour accepter l'échec mais nous nous levons avec force et connaissons notre position en Christ Jésus et nous allons être ce que Dieu veut que nous soyons» a t-elle déclaré face à la presse.



Aussi, elle invite tout le monde à prendre part à son concert qui aura lieu ce 05 Novembre au parcours Vita de Douala car, quelque chose de glorieux va encore se passer ce jour. «La parole de Dieu est la vérité et il n'ya pas d'autre vérité» rendez vous ce 05 Novembre pour célébrer la parole de Dieu.