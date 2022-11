CAMEROUN :: Mohamadou Dabo : l'homme qui a œuvré à la construction de l'hôpital général de Garoua :: CAMEROON

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Joseph DION NGUTE , représentant du Chef de l’Etat a inauguré le mardi 18 Octobre 2022 l’hôpital Général de Garoua. Si la qualité de l’infrastructure a séduit tous les camerounais, beaucoup ne savent pas que c’est l’œuvre d’un Patriote et Nationaliste Homme D’affaires camerounais qui, grâce à l’impulsion de la Corée a réussi à réaliser cet ouvrage.

QUI EST MOHAMMADOU DABO?

De manière brève, ce commandeur de l’ordre national de la valeur depuis 2010 est né en 1959 à Banyo dans la région de l’Adamaoua au Cameroun et est dans les affaires depuis 40 ans. Après l’obtention de son Baccalauréat, il s’envole pour la France où il poursuit une Formation en business management à l’université de ROUEN. Fidèle à la discrétion qui le caractérise et qui est surtout l’un des secrets de sa réussite, le self-made man a fait le choix d’évoluer dans l’ombre.

Recette payante : le groupe Moda Corporation que ce sexagénaire a lancé au milieu des années 1980 est aujourd’hui l’un des plus diversifiés du Cameroun . Il est présent dans le domaine des hydrocarbures (MRS Cameroun, Afri-Asia Energy …), des transports (S-Global Aviation), de la finance (Afriland Bank Conakry, SAAR Insurance Conakry), des télécommunications et nouvelles technologies (Yoomee, HighTech Telesoft, Silicon Technology System), des concessions automobiles (KIA), du BTP, du tourisme…Mohamadou Dabo a réussi à se forger un carnet d’adresses qui fait de lui l’un des hommes d’affaires les plus influents de la capitale camerounaise. Il s’est notamment fortement impliqué dans le dossier de la construction de la cimenterie du groupe Dangote à Douala, il fait également du lobbying en faveur de la construction d’une cimenterie par les Coréens à Limbé, dont le coup d’envoi ne dépend plus que de l’installation par les autorités camerounaises d’un quai sur le site de construction du port de la ville.

En devenant début 2000, le consul honoraire de la Corée du sud au Cameroun, Mohamadou Dabo s’est arrogé une place de choix dans les rapports économiques qu’entretient ce pays d’Asie avec le Cameroun. Cette position stratégique a fortement contribué à la diversification de son groupe Moda Holding Corporation avec à la clé de nombreux investissements au pays de Paul BIYA (nous y reviendrons…). C’est d’ailleurs grâce à cette position hautement stratégique qu’il va avec l’appui de l’ambassadeur de Corée au Cameroun doté le pays de l’une des plus belles réalisations du Renouveau : l’Hopital General de Garoua.

HÔPITAL GÉNÉRAL DE GAROUA : UNE PRESTATION FRUCTUEUSE DE MEDELINE MÉDICAL

Il convient d’abord de rappeler que depuis l’éclatement du Covidgate au Cameroun, certains oiseaux de mauvaise augure ont tenté de présenter Mediline Medical comme une entreprise fictive dont Mohamadou Dabo est le représentant exclusif au Cameroun . Ces mêmes adeptes de la délation et la calomnie ont tenté de faire croire à l’opinion que le Consul de Corée du Sud au Cameroun a commencé les affaires peu avant l’éclatement de la pandémie de Covid-19. Et pourtant cela fait 40 ans que l’Homme trône dans le monde des affaires avec des entreprises basées au Cameroun, à Dubaï, en France, Turquie, Singapour et bien d’autres pays. Pour la petite histoire, MEDELINE MÉDICAL existe depuis 2001 et a réalisé de nombreux projets de grande envergure au Gabon, en Tanzanie, au Vietnam, en Honduras, Bosnie Herzégovine, Indonésie, Panama et l’Ouzbekistan.

Sa filiale camerounaise avait été inauguré le 04 juin 2020 par le Ministre de la santé Publique Dr Malachie MANAOUDA et de Madame l'Ambassadeur et du Consul de Corée au Cameroun. MEDILINE MEDICAL CAMEROON S.A est Spécialisée dans l'importation et la distribution des produits pharmaceutiques, la chaîne d'approvisionnement, les équipements médicaux, les consommables médicaux, les réactifs et les compléments alimentaires. Elle avait mis en place, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, deux centres de logistiques basés l'un à Yaoundé et l'autre à Douala. Pour son déploiement logistique, l'entreprise dispose d'un avion cargo de type Cheyenne d'une capacité d'une demie tonne pour le transport rapide et sécurisé de ces produits vers les dix régions du Cameroun. La chaîne de distribution est soutenue et sécurisée par un logiciel garantissant la gestion, le suivi et la traçabilité de l'ensemble des produits. Passons…

Le Projet de l’Hopital de Référence devenu Hôpital Régional de Garoua commence en 2009 et est inscrit dans le cadre des projets de coopération bilatérale entre la République de Corée et la République du Cameroun. A l’époque c’est André Mama Fouda qui était Ministre de la santé publique. Mohamadou DABO, l’initiateur du projet avec la bénédiction de l’ambassadeur de Corée reçoit l’accord du Président de la République pour la mobilisation des Fonds. L’objectif de Paul Biya étant d’améliorer l’offre des soins dans les différents districts de santé des régions du Grand Nord , de renforcer la décentralisation des services de santé de manière efficiente et économique et enfin la mise à disposition d’une formation hospitalière de référence pour les populations vivant dans le septentrion ( Adamaoua, Nord, Extrême nord ) et qui peut aussi accueillir les patients venant du Tchad, de la RCA et du Nigéria.

Les travaux sont donc lancés le 25 Septembre 2017 , Mediline Médical et Samsung C&T/ILJIN dont le mandataire au Cameroun est Mohamadou DABO vont réaliser les travaux de construction, d’installation et d’équipement médicaux de l’Hopital Régional de Garoua. Mediline livre et installe plus de 400 équipements médicaux différents à la pointe de la technologie. L'Hôpital Général de Garoua est doté d'une capacité d'accueil de deux cent cinquante (250) lits, d'un très grand plateau technique permettant une meilleure prise en charge dans les différents services ci-après: La médecine générale: la chirurgie, les différents services des urgences, la gynécologie, la maternité, la pédiatrie, les consultations externes et les services spécialisés (Orthopédie, Ophtalmologie, Dentisterie, ORL, Radiologie, Cardiologie ainsi que d'autres explorations médicales diverses comme la télémédecine).

Fruit de la coopération entre le Cameroun et la République de Corée, cet hôpital de première catégorie vient agrandir la carte sanitaire du Septentrion qui disposait déjà avant le per septembre 2022 de six (06) hôpitaux régionaux et assimilés, de trois (03) Centres hospitaliers régionaux, d'une pléiade d'hôpitaux de districts, de Centres médicaux d'arrondissement et de Centres de santé intégrés pour ne citer que cela.

Cet Hôpital est l'un des hôpitaux les plus prestigieux et performants de la sous-région et facilitera la desserte efficace de la zone frontalière du Cameroun septentrional avec la République du Tchad, la République Centrafricaine, et dans une moindre mesure le Nigeria. Pour le Ministère de la Santé Publique du Cameroun, avoir un contractant de la dimension et de la qualité de Mediline Medical a permis de situer l'Hôpital de Général de Garoua au rang de pôle d'excellence en neuroscience.