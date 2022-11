CAMEROUN :: Invitation à la dédicace du livre « Le Renouveau National et la Région de L’EST: 40 ans de progrès… :: CAMEROON

« Le Renouveau National et la Région de L’EST: 40 ans de progrès économique, social et culturel ; de soutien politique inconditionnel et infaillible ; d'un pacte d'amour et de raison ». C’est le titre du livre de Joseph LE, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative qui retrace l’histoire de l'homme du renouveau son Excellence Paul Biya, ses traces visibles et palpables dans la région du soleil levant ; l'Est du Cameroun.

Pour la sortie officielle de cette ouvrage de 140 pages, Joseph LE invite les camerounais de tous bords, les diplomates, tous les filles et fils de l’Est et les amoureux des œuvres de l’esprit à venir se joindre à lui pour découvrir le contenu des œuvres magnifiques et exaltantes de son Excellence Paul BIYA.

Extrait des propos de Joseph LE : « Je serai heureux de vous compter parmi mes invités à la cérémonie de dédicace de mon ouvrage "LE RENOUVEAU NATIONAL ET LA REGION DE L’EST: 40 ANS DE PROGRES ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL...".

Lieu: parc SEMBE LECCO à Bertoua.

Date: 04.11.2022 à 12H »