BÉNIN :: Meilleurs joueurs de football originaires du Bénin qui ont joué à l’étranger :: BENIN

Actuellement il est possible de nommer toute une liste de footballeurs béninois célèbres jouant à l'étranger, parmi lesquels sont Jodel Dossou et Fabien Farnolle.

Parmi les informations générales qui peuvent intéresser les fans de football au Bénin sont les suivantes:

Jodel Dossou qui est né en 1992 a commencé à jouer comme milieu de terrain en 2008 dans le CIFAS de Djeffa;

Fabien Farnolle qui est né en 1985 a débuté comme gardien de but en 2002 dans le club de Bordeaux;

Jodel Dossou est devenu membre de l’équipe nationale béninoise en 2010 tandis que Fabien Farnolle en 2012.



Quels moments clés faut-il savoir concernant le chemin sportif pro de Jodel Dossou?

Le milieu de terrain Jodel Dossou a passé dans son premier club CIFAS de Djeffa trois ans (2008-2011). Pendant son parcours professionnel il était également membre de telles équipes comme:

Tonnerre d’Abomey entre 2011 et 2013;

Club Africain pendant 2013-2014;

Autriche Lustenau entre 2015 et 2018;

Vaduz pendant 2018-2019;

TSV Hartberg pendant 2019-2020.

Depuis 2020 il joue pour Clermont.

Comment Fabien Farnolle a-t-il développé son parcours pro sportif?

Après avoir joué dans son premier club de foot Bordeaux, le gardien de but béninois a rejoint Vitória Setúbal en 2005.

Parmi les autres clubs sportifs dans lesquels Fabien Farnolle a développé son professionnalisme sont:

Parmi les autres clubs sportifs dans lesquels Fabien Farnolle a développé son professionnalisme sont:

Quevilly pendant 2006-2007;

Libournais pendant 2008-2009;

Pied de Clermont entre 2010 et 2014;

Dinamo Bucarest en 2015;

Le Havre entre 2015 et 2017.

En 2017 il est devenu gardien de but du club Yeni Malatyaspor en Turquie. Trois ans plus tard, il a rejoint BB Erzurumspor.