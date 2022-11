CAMEROUN :: Pasteur KOUO ISSEDOU Eiteil pour sauver l'église évangélique ? :: CAMEROON

Alors que l'église évangélique du Cameroun est plongé dans une crise profonde depuis quelques années déjà, l'heure est venue pour la sortir du noir. Pour celà, le pasteur KOUO Issedou de l'église évangélique du Cameroun Aire socioculturelle Sawa décide de se présenter aux élections du président général de l'Eglise Évangélique du Cameroun (EEC) qui auront lieu le 29 Décembre 2022.

L'annonce officielle de la candidature de celui qui libérera définitivement l'église évangélique a été faite ce lundi 31 Octobre à la paroisse EEC de Bonateki. En effet, le pasteur KOUO ISSEDOU est considéré comme le candidat de la Justice , de la paix et de réconciliation. C'est avec beaucoup de joie que les fidèles de la paroisse EEC de Bonateki ont accueilli la nouvelle . Pour eux, son élection à la présidence générale de l'EEC marquera un autre tournant pour l'église évangélique du Cameroun car c'est l'homme qu'il faut il a toutes les qualités pour celà et les chefs traditionnels présents ce jour n'ont pas manqué de tenir des propos élogieux envers cet homme : «Nous sommes pratiquement au bout du tunnel... Le Pasteur KOUO ISSEDOU remplit tous les critères et à notre sens nous lui donnons l'onction traditionnel et encestral» affirme sa Majesté BELLE EDEMÈ secrétaire général des chef traditionnel du Wouri et du Canton Akwa.

Pour le porte parole du Candidat le pasteur Salomon Njanseb, « Il a le profil du poste , il a gravi des marches(...) Il est le candidat de la rupture, c'est le candidat de la rupture, c'est un monsieur de la vérité, il n'est pas un homme partial, c'est un monsieur qui a l'audace de ses opinions, il veut sortir l'église du noir dans lequel elle a été plongée.» déclaré t-il face à la presse. Pour lui, l'église a été longtemps tenu en otage et c'est les pasteur KOUO Issedou qui va la libérer des mains des pasteurs en quête effrénée de pouvoir. « Les pasteurs ont vraiment pris l'église en otage, nous l'avons vraiment embrigadé. Il faut la remettre aux chrétiens, ils faut qu'on taise les querelles » termine t-il.

De son côté, à part ramener la paix dans l'église par la réconciliation à travers la justice et l'équité ou promouvoir la gouvernance de rupture fondée sur la collégialité, la transparence et la bonne moralité dans l'église culte et l'église œuvre, le pasteur KOUO ISSEDOU a fait plusieurs autres promesses ce 31 octobre. Il a pris l'engagement de ne jamais appliquer un quelconque règlement tribal et de veiller à l'amélioration des conditions de travail des ouvriers notamment en veillant au règlement CNPS et assurance santé de ceux-ci pour ne citer que ça. Son mandat de 5 ans promet de belles réalisations. Il faut noter que le Pasteur KOUO ISSEDOU cumule au 25 ans d'expérience lui qui est pasteur depuis l'âge de 18 ans.

On se donne rendez-vous le 29 Décembre 2022 pour avoir l'issue des élections.